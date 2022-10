Nova investicija od 40 miliona švajcaraca u Srbiju

BERN – Srbija je u svakom pogledu stabilna, kako politički, ekonomski tako i finansijski, pouzdan je ozbiljan i dobar partner i samim tim predstavlja atraktivnu lokaciju za investiranje, zajednička je ocena ambasadora Srbije u Švajcarskoj Gorana Bradića i izvršnog direktora švajcarske kompanije “Serbia Prime Site One AG” Jana Šoha.

Dokaz za to je investicija “Serbia Prime Site One AG” u Srbiju vredna 40 miliona švajcarskih franaka, koja je sinoć predstavljena u Ambasadi Srbije u Bernu.

To je treća po vrednosti investicija iz Švajcarske u Srbiji.

Švajcarska firma „Serbia Prime Site One AG“ planira da uloži oko 40 miliona švajcarskih franaka u gradnju stanova i jednog hotela, a površina gradnje je oko 1,3 hektara, na Dedinju.

Ambasador Bradić je ukazao da su bilateralni odnosi Srbije i Švajcarske odlični, intenzivni, dinamični i sveobuhvatni, kao i da se radi na njihovom daljem jačanju.

On je podvukao da je Srbija politički, ekonomski, finansijski, i u svakom pogledu stabilna zemlja, da je pouzdan, ozbiljan i profesionalni partner i da je Srbija zbog toga atraktivna lokacija za strane investicije, ali ne samo strane.

„Ako je gospođa Šoh, koja je Srpkinja, možda iz patriotskih i emotivnih razloga mogla imati povod za investicije, u slučaju gospodina Šoha, koji je poznati švajcarski biznismen, prednost u donošenju takvih odluka imaju racionalni i ekonomski razlozi. Zašto bi inače investirao 40 miliona švajcarskih franaka u Beograd?”, kazao je Bradić

On je podsetio, na ekonomske podatke Srbije, istakavši da je samo u proteklih devet meseci Srbija privukla 3,011 milijardi evra direktnih stranih investicija, što je rekordni rezultat.

Do kraja godine se mogu, dodaje, očekivati vrednost investicija od 3,6 do 3,9 milijardi evra, i to pored trenutne globalne krize.

Bradić je ukazao da su u proteklih deset godina, odnosno od 2010.do 2021.švajcarske firme investirale u Srbiju 2,024 milijardi švajcarskih franaka.

Na prvom mestu su bili Holcim, Nestle, SIKA, Regent Ligthing, Barry Callebaut, i sada Serbia Prime Site One AG.

Podsetio je da je Švajcarska među prvih pet stranih investitora u Srbiji.

Oko 600 švajcarskih kompanija zapošljava u Srbiji oko 12.000 ljudi, a trgovinska razmena je prošle godine porasla za 16,3 odsto, dostigavši vrednost robne razmene od 530 miliona evra i razmeni usluga u vrednosti od 795 miliona evra, što je ukupno 1,3 milijardi evra, rekao je Bradić, dodajući da se taj trend nastavlja i ove godine.

Srbija je, prema njegovim rečima, uspela da i pored nepovoljnih okolnosti, prošle godine postigne privredni rast od sedam odsto, a u prvom kvartalu ove godine rast je 4,4 odsto, te se, kako očekuje Svetska banka, za tekuću godinu očekuje privredni rast od 3,2 procenata.

Istovremeno, dodao je, javni dug je na nivou od svega 53,7 odsto, što je manje nego pojedine članice EU, a fiskaldni deficit iznosi 3,5 odsto BDP-a, nezaposlenost je ispod devet odsto, uz rastuće plate i penzije.

„Ti rezultati su dobri, ali naravno mogu biti i bolji, i mi ćemo sa našim švajcarskim i drugim partnerima nastaviti saradnju, ulagati napore u stvaranje još povoljnije poslovne klime”, podvukao je Bradić.

(Tanjug)

