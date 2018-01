Nova pravila i za Srbiju: 2 prtljaga samo uz taksu

Irski niskotarifni avio-prevoznik Rajaner pooštriće pravila za unos prtljaga u avion od 15. januara, navodi sajt Fly from Niš.

Zbog sve većeg korišćenja unosa dva besplatna prtljaga u avion (mala torba i kabinski prtljag) koje prouzrokuje velika kašnjenja i odlaganja letova pre svega zbog malog broja slobodnog mesta u putničkoj kabini, Rajaner će od 15. januara 2018. primenjivati sledeća pravila:

Putnicima sa „Priority“ ukrcavanjem u avion (uključujući i Plus, Flexi Plus & Family Plus) biće omogućeno da u putničku kabini unesu dva prtljaga (malu torbu i kabinski prtljag). „Priority“ ukrcavanje se može kupiti prilikom kupovine karte na sajtu Rajanera po ceni od 5 evra ili naknadno po ceni od 6 evra sve do jednog sata pre samog leta.

Putnici koji nemaju ovakav vid ukrcavanja u avion biće omogućeno da unesu malu torbu i svoj kabinski prtljag će morati da ostave prilikom izlaza iz gejta, a koji će besplatno biti odložen u prtljažnik aviona.

Rajaner je od 6. septembra prošle godine povećao nosivosti čekiranog prtljaga sa 15kg na 20kg. Za 20kg putnik može za čekirani prtljag platiti 25€.

Iz Rajanera poručuju da se nadaju da će na ovaj način motivisati one putnike koji nose sa sobom dva prtljaga u putničku kabinu, da veći prtljag čekiraju i samim ti da se izbegnu nepotrebne gužve odnosno kašnjenja ili odlaganja samog leta, prenosi B82.