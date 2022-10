Nova vlada bi trebalo da se pozabavi nedostatkom vozača

BEOGRAD – Generalni direktor Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Goran Aleksić izjavio je danas da bi nova Vlada Srbije trebalo da obezebedi subvencije mladim ljudima koji žele da završe obuku za profesionalne vozače i stvori druge uslove da bi problem nedostatka vozača bio rešen.

„Sedam godina unazad ukazujemo da će nam sveke godine biti sve teže i teže. Srbija je 2009. uklinula vojsku i sada kuburimo s tim nedostatkom, jer je iz vojske izlazilo dosta obučenih vozača za C i D kategoriju. Mi tada dolazimo i u situaciju da se zakonom podiže starosna granica da bi se postalo vozač autobusa tek sa 24 godine, što u Nemačkoj nije uopšte slučaj“, rekao je Aleksić za Tanjug.

Naveo je da se u Nemačkoj za C kategoriju polaže sa 18 godina, a sa 21 se dobija D kategorija, dok sa 22 godine profesionalni vozač može da učstvuje u međunarodnom transportu.

„U međuvremenu je došlo do značajnog rasta privrede u Srbiji, a time i do rasta zahteva za prevozom, dok imate sistem gde se smanjuje broj vozača“, primetio je Aleksić.

On je naveo da su zarade vozača u Srbiji povećane za 30 odsto, uprkos porastu troškova poslovanja, ali i da, zbog manjka vozača, poslodavci istovremeno snižavaju kriterijumi kvaliteta radne snage.

„Zarade u autobuskom saobraćjaju su 90.000 dinara do 100.000 dinara, u kamionskom 150.000 do 200.000 dinara. Oni koji odlaze u inostranstvo nisu se baš mnogo usrećili, jer je zarada profesionalnog vozača u Nemačkoj do 1. oktobra iznosila oko 2.000 evra. U našem okruženju su zarade značajno manje nego u Srbiji. Na primer u Turskoj su 350 do 400 evra“, rekao je Aleksić.

On smatra da nova vlada treba da donese odgovarajuće mere za rešavanje ovog pitanja, poput subvencija mladima koji žele da postanu profesionalni vozači.

„Obuka za C kategoriju u autoškolama izađe preko 300.000 dinara, što je jako skupo za mladog čoveka. Predlagali smo da se obezbede subvencije, da bi mladi ljudi bili stimulisani finansijski da se obučavaju i zaposle u Srbiji, ali to je pitanje za novu vladu“, rekao je Aleksić.

