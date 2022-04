Nova zadruga Sastavci kod Priboja podelila 23 steone junice

PRIBOJ – Novoosnovana zemljoradnička zadruga „Sastavci“ dodelila je svojim članovima i partnerima 23 steone junice, kao vid podsticanja produktivnosti individualnog proizvođača i kako bi se povećao kvalitet i količina mleka.

Sredstva za ovu akciju obezbedilo je Ministarstvo za brigu o selu.

„Kriterijum je bio da zadrugari koji su sada dobili krave, mleko predaju zadruzi, a ona to dalje predaje mlekari. Svaki zadrugar je dužan da u narednih pet godina jedno žensko tele da sledećem zadrugaru“, rekao je direktor Zemljoradničke zadruge „Sastavci“

Mileta Ikonić, prenosi Glas Zapadne Srbije.

Sve junice koje su podeljene su visokog kvaliteta i sve su steone.

„Dobavljač garantuje 6.000 litara u prvoj laktaciji, a kasnije, naravno, zavisno od držanja, u drugoj i trećoj laktaciji i do 8.000 litara. Junice su u proseku stare 20 do 23 meseca i svaka je steona od pet do osam meseci. Prvo teljenje je za otprilike dva meseca“, kazao je diplomirani veterinar Rober Šipoš.

Ovom akcijom ali i kvalitetom samih junica, kojima će povećati i ojačati svoj stočni fond zadovoljni su i krajni korisnici.

„Samo neka produže ove akcije, da bude ovako svake godine, kako bi svi popravili svoja gazdinstva i obnovili grla“, rekao je Dejan Golubović iz sela Ograde.

(Tanjug)

