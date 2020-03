Novak ne isključuje novi sporazum sa OPEK-om

MOSKVA – Ruski ministar energetike Aleksandar Novak ne isključuje mogućnost postizanja novog sporazuma sa Organizacijom zemalja izvoznica nafte (OPEK) o smanjenju proizvodnje nafte nakon isteka aktuelnog sporazuma krajem marta.

„Vrata nisu zatvorena. Činjenica da nije produžen sporazum o smanjenju pumpanja i posle 1. aprila ne znači da ne možemo nastaviti saradnju sa OPEK-om i zemljama izvan OPEK-a“, izjavio je Novak danas u intervjuu za tv kanal Rosija-24, prenosi Tas s.

On je dodao da je aktuelni sporazum potpisan prošle godine, i da će u okviru njega Rusija nastaviti interakciju sa naftnim kartelom.

„Po potrebi, imamo na raspolaganju razne mehanizme, uključujući smanjenje ili povećanje proizvodnje. Može da se postigne novi sporazum“, rekao je Novak.

Takođe je izneo podatak da je Rusiji sporazum takozvane grupe OPEK + doneo ekonomski benefit od oko 10 hiljada milijardi rubalja tokom tri godine njegove primene.

„Želim da napomenem da je sam dogovor OPEK +, koji se primenjuje već tri godine, potvrdio svoju vrednost. To su bile prave odluke, jer je Rusija u ovom periodu dobila dodatnih 10 biliona rubalja“, rekao je on.

Novak je naveo da Rusija u kratkom roku može da poveća proizvodnju nafte za 250.000 do 300.000 barela dnevno, a u bliskoj budućnosti i do 500.000 barela dnevno, jer zemlja ima potencijal za to.

