Novak: Ruske luke otvorene za isporuke beloruskih derivata

Tomas Saliven, njujorški trgovac čajem naveliko, slao je uzorke čaja svojim mušterijama u limenim kutijicama. Kada im je 1894. godine te uzorke poslao u kesicama od svilene hartije, oni su to pogrešno razumeli, pa su neotvorene kesice stavljali u čajnike. Kupcima se učinilo da je to toliko praktično da su od tada pristajali da kupuju čaj samo ako je u kesicama.

