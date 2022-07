Nove cene poštanskih usluga u međunarodnom saobraćaju

BEOGRAD – Članovi Vlade Srbije dali su na današnjoj sednici saglasnosti na izmenjenu Odluku o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju, saopštila je vlada.

Navodi se da je izmena cenovnika doneta kako bi se ublažili negativni efekati razlike između ostvarenog prihoda i troška obavljanja univerzalne poštanske usluge, zaštite interesa preduzeća i države, kao i poštovanja standarda i parametara kvaliteta.

Predloženo povećanje cena odnosiće se na pismo mase do 20 grama, na preporučene pošiljke do 50 grama u međunarodnom poštanskom saobraćaju, kao i na pisma sa označenom vrednošću mase do 50 grama u međunarodnom poštanskom saobraćaju, odlučila je vlada.

(Tanjug)

