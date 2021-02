Nove cene putarina na svim autoputevima u Srbiji

BEOGRAD – Prema odluci Vlade Srbije, od danas je putarina u Srbiji viša za sve kategorjie vozila za 1,8 odsto, što je povećanje usklađeno sa rastom inflacije.

Vozači automobila će u nominalnom iznosu putarinu plaćati od 10 do 30 dinara više, dok za kamione povećanje iznosi između 50 i 160 dinara, u zavisnosti od relacije koju prelaze.

Visina putarine se izračunava po pređenom kilometru, tako da za prvu A kategoriju nova cena izinosi 2,073 dinara, za prvu kategoriju 4,146 dinara, treća kategorija vozila pređeni kilometar plaća 6,219 dinara, a četvrta kategorija 12,438 dinara, saopštili su Putevi Srbije.

Nova cena putarine za putničke automobile na relaciji Beograd-Nš je 890 dinara, od Beograda do Preševa 1.490 dinara, od Beograd do Šida 420 dinara.

Vlasnici putničkih automobila za korišćenje autoputa od Beograda do Dimitrovgrada plaćaju putarinu u visini od 1.310 dinara.

Na relaciji Beograd-Novi Sad cena putarine za putnička vozila je 240 dinara, dok korišćenje autoputa od Beograda do Subotice košta 640 dinara.

Nova cena za putnička vozila na autoputu od Beograda do Preljine je 430 dinara.

Najviše će novu visinu putarina osetiti vozači kamiona koji od danas od Beograda do Niša plaćaju 5.360 dinara, do Preševa 8.910 dinara, a do Šida 2.580 dinara.

Putariona za kamione od Beograda do Dimitrovgrada košta 6.220 dinara, a od Beograda do Preljine 2.560 dinara.

Na relaciji Beograd-Novi Sad kamioni plaćaju putarinu u iznosu od 1.430 dinara, a ukoliko idu do Subotice cena je 3810 dinara, navode Putevi Srbije.

(Tanjug)

