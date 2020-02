Novi biznis u Rusiji: Iznajmljivanje mobilne saune

MOSKVA – Zaboravite aplikacije za deljenje vožnje i naručivanje vecere za kućnu dostavu, jer je jedna ruska kompanija otišla korak dalje i pronašla novu tržišnu nišu – iznajmljivanje saune na točkovima koja stiže pravo na vaš kućni prag.

Kompanija „Mobitrak“, koja se bavi pripremom brze hrane u kamionetima, napravila je prototip mobilne saune koju je promovisala vožnjom u glavnom gradu ovog meseca ispred sedišta vlade, s naloženom vatrom za „parnu sobu“, izveštava Rojters.

Poznata i pod nazivom „banja“, tradicionalna ruska sauna je popularna u toj zemlji i mnogi Rusi redovno provode popodneva tamo družeći se prijateljima uz prigodnu zakusku kao što su sušena riba i kvas.

Kamion sadrži komoru sa ložištem za drva napravljenju po meri i parno kupatilo sa drvenim panelima, kao i aksesoar uobičajen za standardne saune: grančice breze za masažu blagim lupkanjem po telu radi cirkulacije (nazivaju ih veniks), zatim bademantile, peškire i papuče.

Iznajmljivanje mobilne saune na jedan dan košta 90.000 rubalja (1.420 dolara), a cena uključuje i poslužitelja koji klijentima pruža veniks tretman ili profesionalnu masažu.

„Mobitrak“ će takođe prodavati saune na točkovima po ceni od 3,5 do 5,7 miliona rubalja, u zavisnosti od specifičnosti kojima vozilo raspolaže.

Kompanija je tek lansirala saune na točkovima i zbog toga, kako kažu, nemaju podatke o prodaji, ali vlasnik Rafael Kabirov navodi da postoji veliko interesovanje.

„Imamo mnogo narudžbina pre svega za iznajmljivanje banje. Drugo, mnogi ljudi su zainteresovani za kupovinu ovakve vrste stvari. To je praktično rešenje za one koji nemaju vlastitu saunu“, dodao je on.

(Tanjug)