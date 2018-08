Novi odgovor Turske na američki „napad“

Turska je, kao odgovor na američke sankcije, povećala carine na jedan broj američkih proizvoda. Odluka predsednika države Redžepa Tajipa Erdogana je već objavljena u službenom glasniku „Resmi gazete“.

Prema dokumentu, carine na duvanske proizvode su povećane do 60 odsto, na alkohol do 140 odsto, na automobile do 120 odsto. Osim toga, carine su porasle za nekoliko kategorija proizvoda, uključujući pirinač, voće i kozmetiku.

Podsetimo, juče je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan saopštio da bi Ankara mogla objaviti bojkot američkim elektronskim proizvodima i pozvao da se umesto „ajfona“ kupuju telefoni koji su proizvedeni u Turskoj.

Odnosi između SAD i Turske su se pogoršali nakon hapšenja evangelističkog pastora Endrjua Bransona u Turskoj. U vezi s tim, administracija američkog predsednika Donalda Trampa uvela je sankcije za dva ministra turskog kabineta i upozorila na dodatne mere, ukoliko se slučaj uskoro ne reši.

Bransonu se u Turskoj sudi zbog špijunaže i optužbi za terorizam vezanih za neuspeli pokušaj puča 2016 godine, što on i američka Vlada poriču. Administracija SAD je više puta tražila da Branson bude pušten iz zatvora, napominje američka agencija.

