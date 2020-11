Novi paket pomoći: Subvencije za deo premije osiguranja

BEOGRAD – Država će pomoći sektoru turizma i kroz subvencionisanje dela premije osiguranja budući da je u ovom momentu neophodno da imaju polise osiguranja da bi dobile licencu za rad, najavila je danas ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.

Ministarka je rekla Tanjugu da je taj novi paket pomoći dogovoren juče na sastanku sa predstavnicima udruženja turističkih agencija.

Predložena mera odnosi se na subvencionisanje dela premije osiguranja, kako bi se organizatorima putovanja pomoglo u postupku izdavanja novih polisa osiguranja čija je cena, usled pojačanog rizika, značajno viša u odnosu na period pre pandemije, kazala je Matić.

Ističe da Vlada Srbije odnosno resorno ministarstvo, u okvirima svojih nadležnosti i mogućnosti, ulaže maksimalne napore kako bi se pružila podrška turističkom sektoru koji je najviše pogođen tokom pandemije.

Na sastanku smo se složili oko novog predloga paketa pomoći koji će ići ka turističkim agencijama i taj predlog je usaglašen i sa Ministarstvom finansija, navela je Matić.

„Praktično će država još jednom dati posebnu pomoć sektoru turizma, odnosno turističkim agencija kroz subvencionisanje polise osiguranja koja im je neophodna da bi dobile licencu za rad, što je bio jedan od najvećih problema“, rekla je ona.

Dodaje da će se na taj način rešiti prepreka koja im je predstavljala i najveći izazov, te da će sada agencije moći da nastave sa radom.

Agencije će platiti premiju osiguranja osiguravajućim kućama i dobiće za to refundaciju dela sredstava od resornog ministarstva, objasnila je Matić proceduru.

„Imali smo u vidu da je to posebno važno za one koju su najugroženiji a to su manje agencije koje postoje godinama kao poriodični biznisi, a koje su imale najveći problem da plate polise osiguranja koje su za njih bile visoke“, kaže Matić.

Ističe da je pandemija najviše pogodila sektor turizma, kako u Srbiji, tako i na globalom nivou i da su gubici u turizmu ogromni, te da oni sa sektorom hotelijerstva, ugostiteljstva i organizacije događaja iznose oko milijardu evra.

Ministarka kaže i da je u prethodnom periodu ključno bilo donošenje Uredbe o ponudi zamenskog putovanja i da bi bez nje turističke agencije praktično bankrotirale.

Matić navodi i da podaci iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja pokazuju da je pre početka pandemije u Srbiji bilo ukupno 4.525 turističkih radnika, a zaključno sa jučerašnjim danom ih je 3.660.

Ističe da se, imajući u vidu taj podatak, ne može govoriti o tome da je hiljade radnika ostalo bez posla kako se spominje u javnosti .

„To nije tačno ali i ovoliko koliko ih je ostalo bez posla je dovoljno zabrinjavajuće i učinićemo sve da se sektoru turizma pomogne da preživi ovako tešku situaciju“, rekla je Matić.

Na sastanku koji je juče održan prisustvovali su, pored predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, i predstavnici Privredne komore Srbije, predstavnici udruženja turističkih agencija YUTA, URA, UTAS i ANTAS.

(Tanjug)

