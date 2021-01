Novosti: Državna pomoć nezaposlenima, zaposlenima minimalci

Novi paket državne podrške privredi i gradjanima koji treba da ublaži posledice izazvane pandemijom obuhvatiće i nezaposlene, objavile su danas „Večernje novosti“.

Kako saznaje list, ta kategorija ugroženih gradjana sigurno će dobiti odredjenu pomoć, a u Vladi Srbije se intenzivno radi na definisanju predloga i sagledavanju koliko će sredstava biti izdvojeno za tu namenu.

Što se tiče podrške gradjanima, koja je prošle godine bila u vidu isplate 100 evra za sve koji su to želeli, ministar finansija Siniša Mali je rekao da i o tome razmišljaju, ukoliko bude potrebno.

Pojedini stručnjaci osporavaju ovu meru, jer smatraju da novac treba ciljano da se usmeri ka najugroženijim kategorijama stanovništva.

Do polovine februara biće definisan novi paket pomoći. Prema dosadašnjim najavama, razmatra se podrška za celokupnu privredu. To znači da bi 1,05 miliona zaposlenih moglo da dobije dva ili tri puta po pola minimalca, odnosno od 32.000 do 48.000 dinara.

Kako je najavljeno, novi paket mera obuhvatiće i dodatnu podršku za najstarije sugradjane u toku godine. Nastaviće se i kreditiranje privrede kroz garantnu šemu.

(Beta)

