Obavljen testni let aviona kompanije To Montenegro

PODGORICA – Jedan od aviona To Montenegra obavio je testni let, čime je alfa avionu iz flote nove crnogorske vazduhoplovne kompanije vraćena plovidbenost i data dozvola za let, izvestila je Pobjeda.

Očekuje se da će danas avionu biti vraćena i licenca za tehničku ispravnost. To znači da će letelica „embraer“ od ove sedmice biti na raspolaganju crnogorskoj državi i da će moći, na primer, da dovozi vakcine, što je vlada u Podgorici do sada skupo plaćala, prenosi poratl Investitor..

Avion, međutim, još nije dobio licencu za komercijalne letove (AOC), jer sada slede provere da li je kompanija To Montenegro spremna za prevoz putnika. Ta provera obuhvata licence ne samo letačkog, vćć ukupnog osoblja kompanije.

To Montenegro je osnovan poslednjeg dana 2020, nakon što je Ministarstvo kapitalnih investicija 24. decembra saopštilo da više ne može finansijski da pomaže Montenegro Erlajns.

Toj kompaniji je, po nalogu Ministarstva finansija, tadašnja poreska uprava sa računa „skinula“ 25. decembra poslednjih 3,2 miliona evra, pa su bili prisiljeni da prizemlje flotu 26. decembra.

Vlada je 16. februara odobrila da To Montenegro kupi dva „embraera“ Montenegro Erlajnsa za 22 miliona dolara, podseća list.

(Tanjug)

