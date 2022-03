Obezbeđene rezerve naftnih derivata za dva meseca

BEOGRAD – Srbija na današnji dan ima obezbeđene rezerve za redovno snabdevanje derivatima za otprilike dva meseca, a najavljen je i dolazak nekoliko tankera sirove nafte pre 15. maja, izjavio je danas Tanjugu specijalni savetnik ministarke rudarstva i energetike Petar Stanojević.

Jadranski naftovod je najavio da će 15. maja obustaviti isporuku nafte NIS-u zbog novih sankcija EU ruskim kompanijama.

„Imamo svih vrsta derivata. Nekih imamo malo više, drugih malo manje. Ali, rezerva nije manja od dva meseca“, rekao je Stanojević.

Dodaje da je najavljen dolazak nekoliko tankera pre 15. maja, što će predstavljati dodatnu bezbednost.

„Tri velika tankera su na putu. To je ono što možemo sada da primimo“, rekao je on.

Dodao je da postoje neke druge opcije, kupovine preko nekih trećih zemalja i kompanija.

„Sve su to opcije koje se trenutno razmatraju“, rekao je on i naglasio da se scenariji razmatraju od kada je EU donela odluku.

„Najviše bi voleli kada bi se ta odredba revidirala, da budemo izuzeti. Postoje određene pravne mogućnosti da se to reši“, rekao je Stanojević.

Takođe, naveo je da se opcije koje se razmatraju kreću od pravnih, preko poslovnih, do logističkih kroz korišćenje morskih luka u regionu i transporta Dunavom.

Sagledane su naše logističke mogućnosti, auto i železničke cisterne, kao i barže koje imamo na raspolaganju.

„Došli smo do određenih zaključaka. Mi na neki način sve to možemo da istrpimo, ali bi uvoz (derivata) bio daleko veći, a rafinerija bi radila samo na domaćoj nafti. To nije poželjan scenario prvenstveno zbog naše privrede i razvoja zemlje“, rekao je on.

Za Srbiju, ponovio je, najbolje rešenje je da se nađe neka opcija po kojoj bi Jadranski naftovod nastavio da radi.

„Mi jesmo deo evropske regije, odnosno zone, pa ni nama nije jasno zašto se ove odredbe odnose na nas. Praktično bi trebalo da imamo isti tretman kao zemlje članice EU. A na njih se ove odredbe ne odnose“, naveo je Stanojević za Tanjug.

Na pitanje da li se razmatra i opcija promene vlasničke strukture u NIS-u, Stanojević kaže da su sve opcije na stolu.

„Kako da vam kažem, to zavisi od dogovora dveju strana. Treba da se ulazi u nečije pravo vlasništva, a to su već neke druge kategorije, i pod kojim razlogom. To treba da bude dogovor“, zaključio je on.

(Tanjug)

