Obezbeđeno dovoljno para za podizanje energetske efikasnost

SMEDEREVSKA PALANKA – Potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike Zoranam Mihajlović, izjavila je danas u Smederevskoj Palanci da je zadovoljna što vidi da u toj opštini koriste sredstva iz programa povećanja energetske efikasnosti domaćinstava.

„Za povećanje energetske efikanosti u budžzetu imamo 220 miliona evra, što su sredstva Ministarstva, ali i od Nemačke, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Svetske banke. Danas građani mogu da se pojave na svakom javnom pozivu, novca ima dovoljno“, izjavila je Mihajlovićeva.

Ona je tokom posete Smederevskoj Palanci obišla domaćinstva porodica Stanojević i Marković, koja su uz pomoć sredstava lokalne samouprave i Ministrarstva zamenili storaliju, kako bi smanjili potrošnju energije i troškove grejanja.

„Dodatno, sa EBRD imamo ugovor od oko 20 miliona evra koji je namenjen samo za podizanje energetske efikasnosti u stambenim zajednicama. Dakle, za sve ima prostora i svakome ćemo pomoći koliko god ovaj projekta bude trajao. Nekoloko godina nam je potrebno da dođemo na evropski nivo“, rekla je Mihajlovićeva.

Navela je da Srbiji treba nekoliko godina da dostigne nivo potrošnje energije u evropskiim državama koje su racionalizovale potrošnju.

„Mi trošimo oko 30-40 procenata više, e pa za to nam treba nekoliko godina. Za to ima dovoljno novca, jer je država bila dovoljno vredna i obezbedila mogućnost, a na name je da to sprovedemo“, rekla je ministarka.

Mihajlovićeva je naglasila da je nacionalnim programom za povećanje energetske efikasnosti domaćinstava omogućeno da postavljanjem solarnih panela građani značajno smanje račune za grejanje i električnu energiju.

“Obezbedili smo domaćinstvima da stavljanjem solarnih panela mogu da imaju toplotnu energiju i struju i da smanje emisiju štenih materija, ali i da smanje svoje račune za električnu energiju od 50 procenata, pa i više. Doneli smo zakone i pravilnike i pojednostavili administrativnu proceduru i zastali smo na tome da EPS počne da sprovodi“, rekla je Mihajlovićeva.

Ona je naglasila da je procedura postavljanja panela sa 20 različitih papira i dozvola skraćena na svega jedan, nakon koga ostaje samo još potpisivanje ugovora sa EPS-om o priključenju na mrežu.

„Taj ugovor EPS treba da počne konačno da potpisuje sa domaćinstvima i na tome sad radimo. Ljudi koji vode EPS moraju da shvate da su oni tu pre svega zbog građana, a ne građani zbog njih. Vremena su se promenila i moramo da omogucjimo svima da koriste ono što je normalno svuda u svetu a to je da koristimo solarne panele“, istakla je Mihajlovićeva.

Ona je podsetila da je Vlada tokom prethodnih pet godina uložila oko sedam milijardi dinara u saobraćajnu infrastrukturu Podunavskog okruga, od čega je Palanka dobila blizu dve milijarde.

Dodala je da je da se nastavljaju ulaganja u energetsku infrastrukturu, odnosno u izgradnju trafostanice Smederevo 3 i elektrodistributivnu mrežu.

Mihajlovićeva je ocenila kako je veoma važno da ljudi u Smederevskoj Palanci vide kako ulaganje u energetsku efikasnost ima efekta.

„Time omogućavamo da imaju kvalitetnijji život i niže račune za energiju i da štitimo životnu sredinu”, zaključila je ona.

Predsednik opštine Nikola Vučen izjavio je da je ponosan na to što je Smederevska Palanka izi statusa najzaduženije opštine u Srbiji u prethpdne četiri godine došla do toga da može da učestvuje na svim konkursima koje raspisuju ministarstva.

„Opština je izdvojila 10 miliona dinara, ministarstvo još 10 miliona i zadovoljan sam što vidim da se na terenu zaista radi da bi građani ubuduće imali mnogo bolje uslove života nego do sada. Pozivam građane da se jave na konkurs. Biće još dosta mogućnosti, od zamena kotlova, fasada, prozora i svega druggo što Minsitarvo daje kroz ovaj konkurs“, rekao je Vučen.

(Tanjug)

