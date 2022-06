Obilaznica do B. Potoka do kraja marta, gradimo 574km brzih pu

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na otvaranju Sektora B5 obilaznice oko Beograda, od petlje Orlovača do Straževice zajedno sa novim (levim) tunelom Straževica, da će cela obilaznica do Bubanj Potoka biti završena do kraja marta.

Vučić je istakao da se trenutno u Srbiji gradi 574 kilometara najmodernijih autoputeva, brzih saobaćajnica i obilaznica oko velikih gradova.

Podseća da drevna kineska mudrost kaže da ako želite da se obogatite – prvo izgradite put.

„Ona na najbolji način definiše razvoj Srbije prethodnih godina, intenzivno smo investirali u gradnju puteva i pruga. Imali smo u tome podršku naših prijatelja iz Kine i Azerbejdžana“, naveo je Vučić.

Predsednik kaže da ulaganje u infrastrukturu ima ključnu ulogu u razvoj svake ekonomije, kao i naše i da se Srbija uprkos ovim teškim vremenima i dalje razvija i ide napred.

Naglasio je da je naša zemlja u prvom kvartalu imala stopu rasta BDP-a 4,4 odsto, a da je fleš procena za drugi kvartal rasta BDP-a 3,7 odsto.

Imamo veoma brz i dinamičan razvoj Srbije, rekao je predsednik i zahvalio svim graditeljima i onima koji imaju jasnu viziju napretka zemlje.

„Bez izgradnje i novih puteva i pruga i aerodroma ne bismo mogli da imamo ovakvu stopu privrednog rasta, kaže Vučić i dodaje da ako se pogleda koje sve autoputeve i brze saobraćajnice trenutno gradimo da se jasno vidi da naša zemlja žuri i hita u budućnost.

Napomenuo je da je danas otvoren novi tunel Straževica od čak 760 metara, kao i da je u pitanju najmoderniji tunel, kao što ga ima, na primer, Švajcarska i to ako je izgrađen poslednjih godina, pošto je novi tunel Straževica moderniji od tunela u Švajcarskoj koji su izgrađeni pre dvadesetak godina.

Predsednik je kazao da će novi deo obilaznice od Orlovače do Straževice biti pušten u saobraćaj danas od 18 ili 19 časova.

Dodaje da preostaje da se završi još 9,6 km autoputa na obilaznici do Bubanj Potoka, tzv. sektor B6, na kome se nalazi i tunel od 360 metara, kao i da će to biti gotovo do kraja marta.

Vučić je istakao da Srbija realizuje tako velike i značajne projekte iako „bukti“ rat ne samo na istoku Evrope već i u Evropi i svetu.

„Srbija ima snage da gradi i radi i otvara nove puteve. Nikad u svojoj istoriji nismo gradili 10 autoputeva i brzih saobraćajnica. Morate da budete ponosni na svoju zemlju i ponosan sam na naše graditetelje“, naveo je Vučić.

Poručio je Srbija mora još puno toga da uradi do teške zime, kako bi se obezbedila pristojna i još bolja primanja, kao i dovoljno hrane i energenata.

(Tanjug)

