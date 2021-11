Objavljena lista zahteva za IPARD podsticaje

BEOGRAD – Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je konačnu rang listu zahteva za odobravanje projekata za IPARD podsticaje u šestom javnom pozivu koji se odnosio na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Na sajtu Uprave se navodi da će projekti biti odobravani u skladu sa ovom listom i raspoloživim finansijskim sredstvima, a nakon administrativne i terenske kontrole ispunjenosti uslova.

Po ovom konkursu opredeljeno je 6,46 milijardi dinara, a podnosioci zahteva mogu dobiti 60 do 70 odsto troškova investicija, pri čemu se u sektorima voća, povrća, ostalih useva, grožđa i jaja na ime podsticaja može dobiti od 5.000 do 700.000 evra, a u sektoru mleka i mesa od 5.000 do milion evra.

Šesti javni poziv u okviru mere 1, kojim su obuhvaćene investicije u izgradnju objekata, nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije, uključujući podizanje zasada voća i grožđa, raspisan je 21. juna.

