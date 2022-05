Obustava gasa iz Ukrajine nece uticati na Srbiju

BEOGRAD – Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je, povodom najave Ukrajine da će obustaviti tranzit gasa u Evropu, da to neće uticati na Srbiju, jer naša zemlja dobija gas iz Balkanskog toka.

Ukrajina je saopštila juče da će obustaviti protok gasa preko te tranzitne stanice, kojom se, kako je navela, isporučuje skoro trećina gasa iz Rusije u Evropu kroz Ukrajinu, pri čemu je okrivila Moskvu za taj potez i najavila da će protok gasa premestiti na neku drugu rutu.

Mihajlović je rekla za Tanjug da ukoliko Ukrajina obustavi trasport gasa u Evropu, to neće uticati na našu zemlju, jer dobijamo gas iz Balkanskog toka redovno i u dovoljnim količinama.

„Ukrajina će jedan deo gasa da preusmeri preko drugog gasovoda, a čak i da to ne urade mi smo obezbeđeni po pitanju gasa“, kazala je Mihajlović.

Istakla je da je veoma značajno to što Srbija dobija gas iz Balkanskog toka i navela da to nije bilo tako do pre dve godine, kada je država imala mogućnost isporuke gasa samo iz Ukrajine.

„Da imamo danas samo tu mogućnost mi bismo bili u ozbiljnom problemu, naša industrija danas ne bi imala gas“, kazala je Mihajlović.

Na pitanje kada će početi pregovori Srbije sa Rusijom o novim isporukama gasa, Mihajlović kaže da su preduzeća „Srbijagas“ i „Gasprom“ već počeli da pregovaraju, te da je za našu zemlju važno da ima i povoljnu cenu gasa, ali i dovoljne količine.

„Pregovori se vrše između peduzeća „SrbijaGas“ i „Gasprom“, ja verujem da su ti pregovori već počeli. Za nas nije važno samo kakva će cena gasa biti, za nas su važne i količine“, istakla je ministarka.

Mihajlović kaže da naša zemlja prema postojećem ugovoru dobija šest miliona metara kubnih gasa na dnevnom nivou , te da imamo i određene ugovore za dodatne količine gasa.

„Razlika između dnevnog i zimskog trošenja je 6: 1, to znači da mi sada trošimo oko 4.5 miliona na negde oko 14,15 milona metara kubnih dnevno koliko trošimo zimi“, objasnila je Mihajlović.

Kada je reč o skladištu gasa u Banatskom Dvoru, ministarska podseća da je Banatski Dvor u većinskom vlasništvu „Gasproma“, a da naša država ima udeo od 49 odsto, i ističe da se gas puni svakodnevno i da ga ima za naredna 24 dana.

Mihajlović navodi da iz Banatskog Dvora može da se ispumpa dnevno samo pet miliona metara kvadratnih gasa i da je zato plan da u narednom periodu Srbija ima svoje skladište, kako bismo mogli da ispumpamo i veće količine gasa.

„Sledeće godine će da počnu radovi na novom skladištu jer Srbija mora da ima svoje skladište koje će imati takav kapacitet da možemo da ispumpamo mnogo više od pet miliona metara kubnih gasa“, kazala je Mihajlović.

