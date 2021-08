Ocekivani prihod Beograda na vodi u 2021. 140 miliona evra

BEOGRAD – Prihodi kompanije „Beograd na vodi“ u 2021. godini iznosiće više od 140 miliona evra, a očekivana dobit je preko 25 miliona evra, saopšteno je danas iz te kompanije.

Osnovni prihod društva „Beograd na vodi“ dolazi od prodaje nekretnina, koja već godinama unazad, kako navode, odlično napreduje.

Nedavno je prodat trihiljaditi stan, a trenutno je u toku izgradnja devet projekata sa više od 2.000 stambenih jedinica.

Kada je reč o prihodima za 2020. godinu, koji su, podsećaju iz te kompanije, manji u odnosu na 2018. i 2019. godinu, treba imati u vidu da je u 2020. godini završen jedan objekat, BW Magnolia, sa 110 stanova.

U 2018. i 2019. godini ostvaren je veći ukupan prihod od preko 170 miliona evra po osnovu završena tri značajno veća objekata – BW Residences, BW Vista i BW Parkview, sa ukupno 878 stanova.

Reč je o dinamici radova koja je unapred isplanirana i koja već godinama unazad teče po planu.

Prihodi od prodaje nekretnina razlikuju se po godinama i zavise od faza projekata, odnosno od trenutka kada su objekti završeni i predati.

U ovoj godini kompanija „Beograd na vodi“ završava tri objekta sa više od 600 stambenih jedinica i predviđa se da će društvo samo za ovu godinu ostvariti prihode od preko 140 miliona evra, odnosno dobit od preko 25 miliona evra.

Projekti Kula Beograd i Galerija biće dominantni generatori prihoda od 2022. godine nadalje, navodi se u saopštenju.

Podsećaju da je Galerija najveća regionalna šoping, zabavna i gastronomska destinacija u regionu, dok je Kula najviša zgrada u regionu i dom The St. Regis Belgrade and The Residences at The St. Regis Belgrade.

Prema zvaničnim finansijskim izveštajima za 2020. godinu, ukupna poslovna imovina za sve tri kompanije – Beograd na vodi d.o.o, BW Kula d.o.o. i BW Galerija d.o.o. – iznosi preko 700 miliona evra i ona je samo u 2020. godini uvećana za skoro 200 miliona evra.

Finansijski izveštaji kompanije Beograd na vodi d.o.o. jasno pokazuju pozitivnu razliku od preko 11 miliona evra od početka projekta.

Poslovni plan društva je pre svega razvojni, te se sva slobodna sredstva, odnosno neraspoređena dobit, ulažu u dalji razvoj projekta.

U sopštenju se navodi da je Beograd na vodi danas najveće gradilište u regionu, na kome trenutno radi više od 2.300 radnika.

Reč je, ističe se, o projektu koji je potpuno promenio jedan veliki deo grada Beograda, koji je pozicionirao srpsku prestonicu na mapu prestižnih evropskih lokacija i zahvaljujući kome Beograđani i gosti grada imaju lepo uređen javni prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

U saopštenju se navodi i da je to projekat koji je pokrenuo građevinsku industriju, a kroz koji je za samo prvih sedam meseci u ovoj godini izvođačima i projektantima plaćeno više od 100 miliona evra.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.