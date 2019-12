Očekuje se gradnja još jednog vetroparka u Alibunaru

BEOGRAD – Ugovor o pravu službenosti na korišćenje i postavljanje energetskih kablova za potrebe izgradnje novog vetroparka Banat 1 u Alibunaru, potpisan je u toj južnobanatskoj opštini između predstavnika tamošnje lokalne samouprave i belgijsko-holandske kompanije WindVision, koja je investitor.

Prema rečima predsednika alibunarske opštine Dušana Dakića, u pitanju je krovni ugovor iz kojeg će proisteći svi ostali sporazumi u vezi s izgradnjom vetroparka, koja se očekuje naredne godine, prenosi portal eKapija.

Postavljanje kablova do mesta na kojima ce biti podignute turbine jedan je od osnova za započinjanje tog velikog posla, napominje Dakić.

“ Kompanija WindVision završila je ispitivanje bunara u Seleušu, gde će uskoro početi i montažu beton – baze, koja joj je neophodna za izradu putne mreže kroz njive. To je prvo s čim će se početi realizacija projekta, jer je kompaniji potrebna čvrsta mreža puteva. Računa se da će biti duga oko 70 kilometara, kroz atare, da bi mogla da gradi noseće stubove i doprema turbine i druge delove, kaže on.

Novi vetropark imaće 58 turbina i protezaće se od Vladimirovca, na teritoriji opštine Alibunar, prema Novom Kozjaku.

Sadašnji vetroparkovi Malibunar i Alibunar, koje je izgradila belgijska kompanija Elicio, ukupno imaju 24 turbine.

