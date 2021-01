Od 1. januara fleksibilniji sistem zapošljavanja

BEOGRAD – Od 1. januara 2021. biće napuštena dosadašnja kontrola zapošljavanja u javnom sektoru za koje je bila neophodna saglasnost i dozvola Vlade Srbije i uveden fleksibilniji sistem, uz određena ograničenja.

Tako će ubuduće korisnici javnih sredstava sami donositi odluke o zapošljavanju, shodno potrebama i u zavisnosti od novca kojim raspolažu, uz određeno ograničenje.

To ograničenje se odnosi na zapošljavanje do 70 odsto od broja zaposlenih koji su napustili to preduzeće tokom prethodne godine.

Ukoliko je, na primer, 10 zaposlenih napustilo jednu ustanovu tokom prethodne godine, maksimalan broj ljudi koji može biti zaposlen je sedam.

O prijemu novozaposlenih na neodređeno i određeno vreme u svojstvu pripravnika iznad tog procenta odlučuje Vlada Srbije.

Fleksibilni sistem zapošljavanja u javnom sektoru utvrđen je izmenama Zakona o budžtskom sistemu, a važiće do 31. decembra 2023. godine.

