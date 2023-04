Od 15. aprila dva puta nedeljno direktno Er Srbijom za četri sata do Lisabona

BEOGRAD – Er Srbija će 15. aprila uspostaviti direktnu avio-liniju između Beograda i Lisabona, što je, kako je ocenila ambasador Portugala Virdžinija Pina, odraz odličnih odnosa dve zemlje.

„Let između Beograda i Lisabona, Er Sbije počinje 15. aprila. imaćemo polaske dva puta nedeljno, utorkom i subotom, a to će biti velika prilika da ljudi iz Srbije boje upoznaju Portugal, ali i Portugalci da upoznaju ovu divnu zemlju – Srbiju“, rekla je ambasador za Tanjug.

Uvođenje nove direktne linije Er Srbije veoma je pozitivno i za širenje biznis zajednice, rekla je Pina i naglasila da ta avio linija reflektuje odlične političke odose i veze naše dve zemlje.

Direktor za Komercijalu i strategiju Boško Rupić izjavio je za Tanjug da je nova avio linija jako dobra prilika za naše turiste da na najbrži način stignu do Portugala i posete Lisabon.

„Portugal nije samo zemlja fudbala već i zemlja velike kulture, istorije, sjajne gastronomije“, rekao je Rupuć i naglasio da je Porugal zahvaljujući direktnom letu sada postao nova siti brejk destinacija.

Putnici su do sada iz Beograda do Lisabona uglavnom putovali preko Madrida, Amsterdama, ili Frankfurta a na put im je odlazilo skoro pola dana, rekao je on.

„Sada za četiri sata stižete od Beograda do Lisabona“, naveo je Rupić i dodao da ta prednost doprinosi generisanju i dodatne tražnje, a što se vidi i po popunjenosti naših letova.

Prema njegovim rečima, prvi let popunjen je 100 odsto iz Srbije, to su ljudi koji idu na praznike, a velika popunjenost postoji već i za prvomajske praznike.

Rupić je podsetio da je 2023. bitna godina za Er Srbiju.

„Slavimo 10 godina koliko poslujemo pod imenom Er Sbija, najavili smo ove godine 20 plus destinacija“, rekao je Rupić i dodao da će jubilej dočekati tako što će nacionalni avio prevoznik leteti na 100 destinacija.

(Tanjug)

