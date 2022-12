Od četvrtka poskupela registracija automobila u Srbiji

BEOGRAD – Zbog većih lokalnih komunalnih taksi na putnička vozila koje od 1.decembra, zavisno od kategorije vozila, mogu da iznose od 710 do 7.110 dinara, od četvrtka je u Srbiji poskupela registracija vozila.

Registracija automobila kao što je, na primer, „fijat grande punto“ sada košta i do 21.000 dinara, a za „folksvagen pasat“ star desetak godina i do 22.300 dinara, navodi RTS.

Za automobile je poskupelo skoro sve, i oni sami i gorivo i osiguranje a Mladen Alvirović iz SAT-a rekao je za javni servis da će trend poskupljenja automobila u jednom trenutku stati.

„Ono što vidimo po zapadnoj Evropi je da pojedini brendovi automobila konačno počinju dilere da snabdevaju dovoljnim količinama. Lanci proizvodnje se ponovo stabilizuju, što znači i da će te vrtoglave cene početi da padaju, a čim krenu da padaju cene novih automobila, počeće da padaju i cene polovnih“, rekao je on.

Prema njegovoj oceni, sadašnja situacija sa cenama automobila bi mogla potrajati još godinu dana i da bi u decembru sledeće godine moglo da se priča o stvarnim promenama cena automobila.

(Tanjug)

