Od poštovanja mera zavise opstanak proizvodnje i poslovanje

BEOGRAD – Ponovno komplikovanje epidemiološke situacije vodi privrednike ka još striktnijem poštovanju zaštitnih mera i preporuka, a u beogradskoj porodičnoj kompaniji SB Elektronik koja proizvodi čarape svesni su da je to uslov opstanka proizvodnje.

„Mi mere sprovodimo maksimalno, sve što je neophodno od sredstava za ličnu zaštitu, sredstava za dezinfekciju ruku, dezobarijera… Dali smo sve od sebe. Kakav će to efekat imati na celokupno društvo, da li će to na koncu biti olakšavajući faktor koji može da doprinese stabilizaciji ekonomije – to ćemo videti“, izjavio je Tanjugu direktor ove kompanije Dragan Momić.

(Tanjug)

