Odblokirana stagnacija u ekonomskom povezivanju regionu

SKOPLJE – Otvaranjem integrisanog graničnog prelaza Preševo-Tabanovce između Srbije i Severne Makedonije oblokirana je određena vrsta stagnacije po pitanju ekonomskog povezivanja u regionu, izjavio je danas Tanjugu predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

Na pitanje na koliko smo koraka od uspostavljanja zajedničkog tržista u regionu posle današnjeg otvaranja integrisanog prelaza, Čadež je rekao da još uvek veliki put pred zemljama u regionu, ali da je ovo svakako jedan od najvažnijih koraka do sada.

„To znači da smo na neki način odblokirali jednu stagnaciju na tom regionalnom nivou, kada je u pitanju ekonom povezivanje. Sve što smo pokušavali kroz CEFTA da rešavamo, pa zatim kada su usledile takse iz Prištine, taj ceo proces regionalne ekonomske saradnje je negde zastao“, kazao je Čadež.

On smatra da je to sjajan pomak i da su dve vlade pokazale da možemo ovako.

„Ajde svi sa svima da napravimo sporazume koji će nam omogućiti, a cilj je isti, jedinstveno ekonomsko područje ili reigonalno ekonomsko područje u kome ćemo moći da poslujemo na jednom tržištu u kome nećemo zaustavljati robu kada uđe na neki granični prelaz u regionu“, poručio je Čadež.

Dodao je da će tako roba moći da se kreće od Horgoša do Drača bez bilo kakvih problema.

Naveo je i da integrisani prelaz između Srbije i Severne Makedonije ne znači samo da smo od dve kućice napravili jednu na granici, već mnogo više od toga, s obzirom da su potpisani sporazumi kojima jedni drugima priznajemo određene sertifikate.

„Potpisali smo, takođe, da priznajemo jedni drugima sertifikate za autorizovane ekonomske operatere. Vi kao kompanija se sertifikujete po pravilima EU, da ste bezbedni da radite po određenim standardima i samim tim imate mnogo lakšu proceduru kada je u pitanju carinska dokmentacija, prelazak granice i drugo, postajete kompanija od poverenja“, objasnio je Čadež.

Kazao je da komore iz regiona žele da zamole sve kompanije da uđu u taj proces preko svojih privrednih komora u regionu, jer će im to mnogo olakšati poslovanje.

Ako sutra svi priznajemo međusobno tu dokumentaciju, nećemo imati razloga da se zautavljamo i čekamo satima na granici sa našom robom, uveren je.

„Ako je teško zbog različitih političkih okolnosti u regionu na niovou CEFTA da rešavamao ovakve stvari, ajde da probamo među sobom. Prvo Srbija i Makedonija, pa ćemo sa Albanijom, pa sa Crnom Gorom… To je proces koji nije nikakva velika nauka, to su usklađivanja nekih procedura i dokumentacija. To je ono što mi ocekujemo kao predstavnici privatnog sektora da vlade to rade za privredu. I to je ono što su danas pokazale vlade Srbije i Severne Makedonije“, zaključio je.

