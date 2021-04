Odluka OPEK-a doprinosi stabilizaciji cena derivata u Srbiji

BEOGRAD – Povećanje proizvodnje koje je dogovorio OPEK je u cilju stabilizacije sadašnje cene sirove nafte a sa tom stabilnom cenom i u Srbiji se može očekivati da narednih nekoliko nedelja nemamo poskupljenje derivata svake sedmice, rekao je za Tanjug generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović.

On je ocenio da povećanje proizvodnje na koje se OPEK odlučio nije tako veliko i da je ispod ranijih očekivanja.

„Teško je predvideti bilo šta. OPEK angažjuje najveće stručnjake da procene šta valja činiti u budućnosti i oni su predvideli pre početka 2021. godine da će danas biti veća potrošnja nafte i da će trebati daleko više robe da vrate na tržište. Međutim to se ne dešava“, kaže Mićović.

Dodaje da se potrošnja nafte globalno vrlo stidljivo i sporo vraća na neki nivo iz 2019. godine.

On ističe da li će i ovakvo povećanje proizvodnje sirove nafte biti apsorbovano na tržištu.

„To će se vrlo brzo videti po ceni. Ako cena bude padala, može se očekivati da OPEK i drugi proizvođači ponovo koriguju svoju proizvodnju mnogo više puta u toku godine nego što je to bilo ranije“, kaže Mićović.

„Ako bude uravnotežena proizvodnja i potrošnja nafte, cena će ostati na ovom nivou mislim da je i za OPEK to nivo koji obezbeđuje stabilnu proizvodnju u narednom periodu. Povećanje proizvodnje OPEK-a ima za cilj da očuva ove cene“, rekao je Mićović i dodao da se to odnosi na sadašnje cene barela od 62 do 65 dolara.

S obzirom na pandemijske prilike i mere potrošnja derivata u Srbiji 2020. godine pala je manje od očekivanog.

Mićović kaže da je pad potrošnje TNG bio 18 procenata, benzina osam posto, a dizela 4,5 do pet procenata.

„Čekaćemo pola godine da izvlačimo zaključke, ali prema sadašnjim pokazateljima izgleda da je potrošnja derivata u 2021. godini u Srbiji na nivou 2020. godine. Još uvek je to jedan malo usporeniji tempo“, kaže on.

Iako je u zbiru poslednjih poskupljenja derivati postali skuplji za 15 do 20 dinara po litri on podseća da je u 2020. godini bilo pada cena i do 30 dinara.

„Još nismo na niovu cena goriva kakve smo imali početkom 2020. godine. Sada se cene sirove nafte stabilizovala, što znači da se u narednim nedeljama može očekivati stabilizacija cena goriva kod nas, te da nećemo imati ovo svakodnedeljno povećanje“, zaključuje Mićović.

(Tanjug)

