Održan drugi temetski Forum o e-Upravi u biznisu

BEOGRAD – U okviru Projekta „EU za bolje poslovno okruženje“ sa težnjom poboljšanja pružanja javnih usluga i povećanja kapaciteta institucija koje rade na reformi poslovnog okruženja, održan je drugi tematski Forum „E-uprava za biznis – iskustva i mogućnosti“, saopštilo je večeras Ministarstvo privrede.

Na forumu je govorila Katarina Obradović Jovanović, pomoćnik ministra zadužen za Sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetništvo, koja je navela da je u prethodnom periodu uspostavljeno ono što je najvažnije, a to su temelji i osnovni sistemi za razvoj elektronske uprave.

„Od prvih pilot usluga za privredu koje su se odnosile na poresku administraciju, APR i podnošenje finansijskih izveštaja, otišli smo mnogo dalje. Naša generalna želja je da u skorijoj budućnosti sve usluge za privredu budu dostupne elektronski. Ono što je važno i ono što treba svi zajedno danas da uradimo jeste da sagledamo šta je to do sada postignuto i u odnosu na to, da postavimo buduće ciljeve“, rekla je Obradović Jovanović.

Ona je naglasila da je Projekat značajan za Ministarstvo privrede kako bi se, sa aspekta malih i srednjih preduzeća prepoznale potrebe i aktivnosti koje treba uključiti u novu Strategiju za razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika na kojoj se radi.

Uz razmatranje i identifikaciju reformskih inicijativa koje bi povećale dostupnost e-uprave preduzećima i učinile je operativnijom u praksi što bi rezultiralo unapređenjem efikasnosti javnih usluga kako za Vladu Republike Srbije, tako i za preduzeća, Projekat treba da doprinese i prevazilaženju izazova u započinjanju i vođenju poslovanja, kao i u privlačenju novih investicija, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Forum je organizovan kako bi, pored konkretnih akcija koje bi bile podržane od strane Projekta, ali i iz budžeta ili drugih donatorskih/IFI fondova, omogućio kroz otvorenu diskusiju da se direktno od privatnog sektora čuju njihovi prioriteti o upotrebi, optimizaciji i digitalizaciji e-usluga.

Pored predstavnice Ministarstva privrede, na Forumu su govorili Duško Vasiljević i Srđan Svirčev (Svetska banka), Martin Klaucke ( Delegacija EU u Srbiji), Iva Petrović (Nordijska poslovna alijansa), Nebojša Bjelotomić (inicijativa Digitalna Srbija), Jelena Bojović (NALED), Nataša Ćirović (Tehnopark Beograd), dodaje se u saopštenju.

Jedan od glavnih elemenata konkurentne privrede je jasno i predvidljivo poslovno okruženje.

U postizanju ovog cilja, Svetska banka je u partnerstvu sa Evropskom komisijom pokrenula Projekat podrške Vladi Srbije u unapređenju selekcije aspekata svog poslovnog okruženja, podsećaju iz Ministarstva.

(Tanjug)

