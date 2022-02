Odrzivo rudarstvo je zajednicki zadatak svih

BEOGRAD – Nakon otvaranja novog zelenog rudnika Čukaru Peki, kompanija Ziđin pokazala je izuzetne proizvodne rezultate i veoma je blizu planirane godišnje proizvodnje u prvih šest meseci rada rudnika, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Naš zajednični zadatak je da svima pokažemo da rudarstvo u Srbiji može da bude održivo uz poštovanje svih standarda zaštite životne sredine, rekao je Dejan Milijanović pomoćnik ministarke rudarstva i energetike gostujući na TV Pančevo.

Milijanović je rekao da je RTB imao velike finansijske probleme i da je to kompanija koja danas zapošljava nove radnike i ulaže u zaštitu životne sredine.

„RTB je pre samo šest do sedam godina bio pred stečajem i od države je dobijao sredstva za tekuću likvidnost. Dolaskom u Srbiju 2018. godine, Ziđin je nasledio veoma loše stanje u oblasti zaštite životne sredine s obzirom da je RTB godinama izazivao velike ekološke probleme. Kompanija je do sada ostvarila gotovo milijardu dolara investicija i više od 120 miliona u zaštitu životne sredine. Od njihovog pozitivnog poslovanja korist ima republički i budžet grada Bora koji je povećao prihode sa 1,7 na skoro 5 milijardi dinara“, rekao je on.

Milijanović je kazao su u Ziđin Koperu sačuvali svih 5.000 radnih mesta i povećali broj radnika za još 1.000

„Ziđin Majning je otvaranjem novog rudnika od početnih 560 radnika dostigao skoro 1.000 zaposlenih. Danas gotovo da nema slobodnih ljudi na birou rada i veoma su zadovoljni primanjima“, rekao je Milijanović.

On je napomenuo da Srbija mora da bude u koraku sa Evropom i svetom ako želi da ima digitalizovane rudnike i da je već napravljen pravni osnov koji će umogućiti dolazak novih investitora.

„To je trend koji postoji svuda u svetu. Mi želimo da se takmičimo sa svima ali je jako teško to raditi sa tehnologijom koja je nažalost još uvek u prethodnom veku. Važno je da smo izgradili pravni osnov koji će omogućiti dolazak kompanija koje poseduju tehnologije poslednje generacije, kako bi nam pomogle u izgradnji kadrova koji su najveće bogatstvo. Interes ove Vlade i Ministarstva nije bilo kakvo rudarstvo već održivo rudarstvo koje će imati najmanji uticaj na životnu sredinu koja ne sme da trpi kako bismo generacijama u budućnosti ostavili zdravu okolinu“, rekao je Milijanović.

Pomoćnik ministarke podsetio je da je potpredsednica vlade Zorana Mihajlović nedavno posetila Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru koji je ponos Bora i cele Srbije.

„Imamo Institut koji je dostigao vrhunske nivoe i nalazi se među tri najbolja rudarska instituta u Evropi i visoko je kotiran u svetu. Kada se pre 13-14 godina Institut izdvojio iz RTB-a nalazio se u teškoj finansijskoj situaciji. Imao je dugove u iznosu od preko osam miliona evra ali su uspeli da ih u kratkom vremenu vrate i ostvare nova ulaganja u ljudske resurse, opremu i akreditovane metode istraživanja i analiza. Tamo je trenutno zaposleno preko 29 doktora nauka, 45 doktoranada, preko 60 inženjera. Srbija treba da bude ponosna što u državnom vlasništvu ima ovako moćan institut“, rekao je on.

(Tanjug)

