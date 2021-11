Ograničena cena hleba sve do stabilizacije svetske i domaće cene pšenice

BEOGRAD – Uredba Vlade Srbije o obaveznim količinama i ograničenoj ceni od 46 dinara za veknu hleba tipa Sava važiće sve dok se ne stabilizuju prilike oko cene pšenice, rekao je danas državni sekretar u Ministarstvu trgovine Uroš Kandić.

Gostujući na TV Prva on je rekao da je donošenjem Uredbe Vlada Srbije garantovala i stabilnost cena i stabilno snabdevanje tržišta.

Istakao je da će preko Unije pekara biti intervenisano brašnom sa povoljnijom cenama od 30 dinara za kilogram što će omogućiti i njihovu stabilnost.

Kandić je naglasio da Srbija ima dovoljne količine pšenice od oko 3,5 miliona tona, a za unutrašnje potrebe godišnje treba 1,7 miliona, te da su rezerve od prošle godine oko 300.000 tona.

Istakao je da se nakon žetve pšenice na južnoj polulopti Zemlje očekuje stabilizacija cena pšenice na svetskom i domaćem tržištu i istakao da republičke robne rezerve imaju dovoljno zaliha i da građani mogu da budu spokojni.

„Dali smo pekarima brašno jeftinije, i može tako dokle god se ne stabilizuju prilike na svetskom tržištu žitarica. U robnim rezervama raspolažemo količinama kojima možemo da kontrolišemo cenu hleba u narednom periodu“, rekao je on.

Kandić je rekao da država ne kontroliše cene ostalih pekarskih proizvoda ali da se nada da će ove količine brašna po regresiranoj ceni koje idu proizvođačima hleba omogućiti da se i cene ostalih pekarskih proizvoda drže na nivou prihvatljivom za građane.

Odgovarajući na interesovanje zašto uredba nije obuhvatila i polubeli, narodni, hleb on je rekao da osim u Vojvodini građani nemaju praksu da kupuju taj hleb, te da više kupuju hleb Sava.

Kandić je rekao da je od jula do novembra izvezeno oko pola miliona tona pšenice

Iz Srbije i ocenio da kompanije koje drže pšenicu u Srbiji same moraju da nađu interes da je prodaju, odnosno da ih država na to ne može naterati.

On je istakao da je uredbom utrvrđena cena vekne od 46 dinara maksimalna, te da Ministarstvo očekuje da će neki pekari naći interes da ona bude i nešto niža.

Predsednik Unije pekara Zoran Pralica očekuje da će do stabilizacije cene pšenice doći za par meseci, a najkasnije do žetve.

„Uredba nije pop mera, ali nije bilo drugog rešenja da bi se zaštitili građani. Smatramo da uredba nije dugoročna mera, nego je samo adekvatna intervencija“, rekao je on.

Pralica je rekao da će svi ostali pekarski proizvodi će poskupeti jer su sve drugi inputi u pekarskoj industriji poskupeli od 40 do 60 posto, a cena struja je veća 100 posto.

„I cene ostalih vrste hleba doživeće skok. Uredba obezbeđuje se cena osnovne vekne po pristupačnoj ceni“, rekao je on.

Pralica je rekao da se sa Vladom Srbije razgovara i na temu da se sedenje i ishrana u samoj pekari ne bude tretirano kao ugostiteljstvo te da bude oporezovano sa 10 a ne sa 20 odsto.

„Radimo da i to usaglasimo. Da u pekarama budu što jeftiniji proizvodi, dostupni za sve“, rekao je on.

Pralica je istakao da je proizvodnja polubelog hleba, koji je I manje tražen, skuplja od proizvodnje hleba tipa Sava koji je predmet vladine uredbe.

Na državu je apelovao da se pronađu mehanizmu da velike firme koje drže pšenicu i čekaju cenu izađu sa tom žitaricom na tržište.

Predrag Đurović iz Udruženje mlinara istakao je da ta industrija trpi udar zbog neočekivanog rasta cene pšenice koja je sada 50 posto veća nego tokom žetve.

On je istakao da je 50 posto pšenice i dalje kod vlasnika koji čekaju pikove cene i dodao da svetski rast cene pšenice nije izazvan lošom žetvom jer proizvodnja nije bila manja nego prethodnih godina.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.