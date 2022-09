Ogranicenje cene ruskog gasa protivno interesima Mađarske

BUDIMPEŠTA – Predloženo ograničenje cene ruskog gasa protivno je interesima Evrope i Mađarske, rekao je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto uoči vanrednog sastanka ministara energetike EU.

„Plan koji bi uveo ograničenje cena samo za ruski gas preko gasovoda je potpuno u suprotnosti sa evropskim i mađarskim interesima“, naveo je Sijarto u video snimku na Fejsbuku, prenosi Rojters.

On je dodao da bi to odmah dovelo do prekida isporuka ruskog gasa i da „nije potrebna Nobelova nagrada da bi se to shvatilo“.

Češka, koja predsedava Unijom, saopštila je da nastoji da skloni pitanje ograničenja cene ruskog gasa sa agende današnjeg sastanka.

„Ovog jutra ćemo dati sve od sebe da Brisel konačno shvati da snabdevanje gasom nije ideološko niti političko pitanje, već fizička realnost“, rekao je Sijarto.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.