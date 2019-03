Opao transport robe na Dunavu

BEČ – Transport robe na Dunavu kroz Austriju opao je prošle godine na najnižu vrednost u poslednjih 25 godina.

Zbog vrelog leta i niskog vodostaja transport robe kroz austrijski deo Dunava zabeležio je najnižu vrendost.

Tako je 2018. preveženo oko 7,2 miliona tona robe, što je za 2,4 miliona tona, ili jednu četvrtinu manje nego 2017. godine, pokazuju podaci Statističkog zavoda Austrije.

Time je nivo transporta robe preko Dunava pao na najnižu vrednost od 1993.godine.

Posebno velik pad zabeležen je i drugoj polovini godine.

Dok je u prvom kvartalu zabeležen rast u odnosu na isto perido 2017.i to za 54,1 odsto, u drugom kvartalu on je pao za jednu petinu, to jest 20,8 odsto.

U trećem i četvrtom kvartalu transport robe dalje je drastično padao za po oko 50 odsto.

Broj vožnji brodova sa teretom smanjio se sa 8.932 na 7.622.

I u Nemačkoj je niski vodostaj na Rajni jasno smanjio transport robe i doprineo slabijem rastu privrede u drugoj polovini godine.

(Tanjug)