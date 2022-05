Oracle otvorio regionalni IT centar u Kragujevcu

U Državnom data centru potpisan je danas komercijalni ugovor sa korporacijom „Oracle“ koja je investirala u otvaranje prvog regionalnog centra u jugoistočnoj Evropi i IT infrastrukturu za pružanje IT usluga u različitim sektorima.

Ugovor su potpisali potpredsednik za klaud tehnologije i regionalni direktor za severnu i istočnu Evropu korporacije Oracle Kenet Johansen i direktor Data Cloud Tehnology Danilo Savić.

Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je novinarima, nakon potpisivanja ugovora, da je današnji dogadjaj „mala kruna uspeha naše digitalizacije“.

Ona je navela da je Srbija u prva dva meseca ove godine zabeležila „istorijski rekordan izvoz usluga“ iz našeg informacionog i komunikacionog sektora.

„U prva dva meseca, januara i februar, ukupan izvoz je bio 347 miliona evra. Prošla godina, kada smo izvezli ukupno usluga iz IKT sektora, milijardu 860 miliona rekordna“ rekla je Brnabić.

Prva da meseca ove godine čak 42,7 odsto bolja nego ta dva meseca 2021. godine.

Brnabić je ocenila da to govori koliko brzo Srbija napreduje i koliki je još potencijal za rast.

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihail Jovanović je rekao da je današnji dogadjaj značajan za dodatno pozicioniranje Srbije kao lidera u digitalnoj transformaciji u regionu jugoistočne Evrope, ali i za brži razvoj različitih IT klaud usluga.

„Globalni IT gigant kompanija Oracle donela je odluku da u Srbiji investira u uspostavljanje regionalnog Oracle javnog klauda tj. IT softverske i hardverske infrastrukture za pružanje sofisticiranih komercijalnih IT usluga u različitim sektorima, zdravstva, prodaje, bankarstva“, naveo je Jovanović.

On je rekao da se investicija Oracle meri u desetinama miliona evra i da je to prva takva investicija te kompanije u ovom delu Evrope i prva van EU.

„Upravo potpisanim ugovorom izmedju Oracla i naše kompanije Data Cloud Tehnology koji obavlja komercijalne poslove u data centru podrazumeva se zakup prostora za početak od 120 rek ormana sa mogućnošću proširenja za još 300 rek ormana čime se i Oracle i Republika Srbija pozicioniraju kao regionalni IT lideri“, rekao je Jovanović.

On je dodao da otvaranje Oracle javnog klauda predstavlja iskorak koji je već u fokusu mnogih kompanija u Srbiji, naročito Telekom operatora i komercijalnih banaka, ali i drugih pravnih lica koja posluju i zemlji i regionu.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su zamenik šefa misije ambasade Sjedinjenih Američkih Država Džon Ginkla i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.

(Beta)

