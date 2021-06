Orban: Ne može se budžetski deficit srezati na 3% ođednom

BUDIMPEŠTA – Mađarska ne može srezati budžetski deficit sledeće godine na 3,0 posto ekonomske proizvodnje u jednom potezu jer bi to zadalo prejak udarac ekonomiji, izjavio je danas premijer Viktor Orban, potvrdivši da ciljani defcit od 5,9 procenata u izbornoj 2022. godinu.

Orban je takođe rekao na jednoj poslovnoj konferenciji da se nada da će centralna banka početi oprezno da podiže kamatne stope, dodajući da će vlada nastaviti da podržava mala preduzeća jeftinim kreditima dok centralna banka bude ukidala sopstveni program takve podrške, prenosi Rojters.

On je naveo i da će predložiti povraćaj poreza na prihod građana u iznosu od 550 do 580 milijardi forinti (1,93 do 2,04 milijarde dolara) u narednoj godini, ako ekonomski rast premaši trenutne vladine prognoze.

Kako je precizirao, ako rast u 2021. godini dostigne 5,5 posto, što je iznad vladine projekcije od 4,3 procenta, oni koji zarađuju prosečnu platu ili manje treba da dobiju povraćaj poreza na dohodak građana u prva dva meseca izborne 2022. godine.

Istovremeno, mađarska centralna banka je nagovestila danas da će prva u Evropskoj uniji, otkako je počela pandemija kovid-19, povećati kamatne stope, pošto je snažan ekonomski oporavak podstakao inflatorne pritiske.

Sa oporavkom ekonomije, zahvaljujući brzoj kampanji vakcinacija, stopa inflacije u Madarskoj dostogla je 5,1 posto na godišnjem nivou.

Viceguverner Narodne banke Mađarske (NBH) Barnabas Virag izjavio je da će centralna banka delovati proaktivno u borbi protiv rastućih rizika od inflacije i da će pokrenuti ciklus pooštravanja monetarne politike kasnije ovog meseca.

On je naveo da će odluka o visini referentne kamate biti na dnevnom redu na sednici 22. juna.

Ciljana stopa inflacije NBH iznosi 3,0 posto uz toleranciju odstupanja za po jedan procentni poen u oba smera.

(Tanjug)

