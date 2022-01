Otpor OIE znak nesposobnosti uprave energetskih preduzeća

BEOGRAD – Dopis EPS-a, EMS-a i Agencije za energetiku upućen Ministarstvu rudarstva i energetike u kome ukazuju na loše posledice integracije proizvođača struje iz obnovljivih izvora u elektroenergetski sistem je, prema oceni državne sekretarke u tom ministarstvu Jovanke Atanackovih, samo znak nesposobnosti menadžmenta ovih preduzeća i instutucija da primene Zakon o obnovljivim izvorima energije koji je donet lane.

„Oni jednostavno nisu spremni da rešenja koja su i sami predložili primene u praksi. A ta rešenja smo zajedno donosili jer su struka i zaposleni u tim preduzećima radili zajedno sa nama i na podzakonskim aktima koje pripremamo poslednjih šest meseci“, kaže Atanckovićeva za Tanjug.

Dodaje da su radne grupe za podzakonska akta formirane odmah nakon donošenja zakona i da je njihova izrada ili u završnoj fazi ili su već završeni.

Elektroprivreda (EPS), Elektromreža (EMS) i Agencija za energetiku, u dopisu u koji je Tanjug imao uvid, uz promenu Zakona o obnovljivim izvorima energije (OIE) traže i odlaganje primene i donošenja svih podzakonskih akata kojima se daju podsticajne mere za proizvođače električne energije i OIE.

Atanackovićeva ocenjuje da njihova reakcija odnosno otpor koji pružaju primeni zakona predstavlja samo znak nesposobnost i, kako kaže, prikrivanje svega onoga što nije bilo urađeno na vreme.

„Podsetiću da EPS nije imao nijednu investiciju ni projekat u poslednjih 30 godina. Očigledno da ni Elektromreža Srbije nije bila spremna za Zakon o obnovljivim izvorima energije koji imamo“, kaže ona.

Dodaje da se rešenje nastalog problema nalazi u činjenici da Ministarstvo energetike nikome na nameće da se veliki broj obnovljivih izvora energije priključi preko noći i da je spremno da razgovara o problemima na koje se ukazuje u dopisu.

„Priključivanje tih izvora će se desiti tek u narednim godinama i mi imamo vremena da se pripremimo. Vremena imamo upravo ako donesemo sve neophodne uredbe i pripremimo i sistem i investicije za ono što je jako važno, a to je da imamo zelenu energiju“, istakla je ona.

Prema njenim rečima, za primenu zakona je neophodno dosta vremena, takođe i da se završe određene investicije i projekti i za to vreme energetska preduzeća mogu da budu spremna za energetsku tranziciju.

„Smatramo da nema razloga nikakvoj panici, nikakvoj opstrukciji. Laž je da će se zbog obnovljivih izvora energije povećati cena struje a takođe je laž i da će pasti sistem zbog ovih izvora energije“, kaže Jovanka Atanacković.

Dodaje i da Srbija neće imati problema sa strujom i da država od građana ne krije da problem zapravo postoji samo sa izvorom koji nije obnovljiv, a to je ugalj i proizvodnja struje u termoelektranama.

Ističe da će država uprkos otporu nastaviti da ide napred, a to znači i ka novim izvorima energije i da će voditi računa o energetskoj stabilnosti i bezbednosti zemlje.

U dopisu EPS-a, EMS-a i Agencije za energetiku se, takođe, navodi da će ogromni problemi sa povećanim uključivanjem OIE nastati pri obezbeđivanju regulacione rezerve za balansiranje sistema.

Atanackovićeva za Tanjug objašnjava da se i u balansnoj odgovornosti koju oni spominju opet nalazi prošlost.

„Oni govore o balansiranju električne energije koju EPS trenutno preuzima i to su oni proizvođači električne energije koji su do sada bili u obnovljivim izvorima energije i koji su do sada izgrađeni. Upravo je novi zakon doneo drugačija rešenja, po kojima će svi ići na tržište. I mi upravo radimo na tome da se stvori takvo tržište da mogu svi da budu balansno odgovorni“, kaže ona.

Stvaranje takvog tržista bi, prema njenim rečima, trebalo da se omogući uredbom čije je donošenje u toku.

(Tanjug)

