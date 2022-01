Otvaranje deonice od Preljine do Pakovraća za 10-20 dana

BEOGRAD – Deonica auto-puta „Miloš Veliki“ od Preljine do Pakovraća, u dužini od oko 12 kilometara, završena je i biće otvorena za saobraćaj u narednih 10 do 20 dana, najavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Ministar je rekao Tanjugu da će ta deonica biti otvorena kada se steknu uslovi koji će omogućiti potpunu bezbednost u saobraćaju, što sada nije moguće zbog velike frekvencije vozila na Preljini.

Otkriva da bi u periodu od 15. februara do 15. marta trebalo da budu započeti radovi na čak tri važna projekta, na izgradnji auto-puta od Beograda do Zrenjanina, brzoj saobraćanici od Sombora do Kikinde i od Požege do Duge Poljane.

„U Srbiji se trenutno projektuje ili gradi više od 1.200 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica. Gradi se trenutno 10 auto-puteva i brzih saobraćajnica, a jedan od njih je Moravski koridor, koji će spojiti Kruševac i Čačak i između ostalog i Ćićevac, Pojate, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo. To će biti najmoderniji auto-put u jugoistočnoj Evropi, dužine 110 kilometara, potpuno digitalizovan”, rekao je Momirović.

Ukazuje da će taj koridor biti od velikog značaja za centralnu Srbiju, za sva mala i srednja preduzeća, za između 500.000 i milion ljudi koji žive u tom kraju, jer će doći novi investitori.

To će, dodaje, sve ukupno uticati na rast plata i životnog standarda građana.

Među auto-putevima koji se grade je i deonica „Miloša Velikog“ od Preljine do Požege, podseća Momirović i dodaje da je u toku i izgradnja auto-puta od Beograda do Sarajeva na deonici Sremska Rača-Kuzmin, i najavljuje da će ovih dana biti spojene mostovske konstrukcije na Savi između Srbije i BiH.

„Vrlo brzo ćemo krenuti u ozbiljnije radove na trasi, i to će svi ljudi moći da vide, nama je prema ugovoru plan da se do 2023. završi taj auto-put, odnosno da naša strana bude potpuno spojena sa BiH“, rekao je Momirović.

Govoreći o tome što radovi na strani BiH još nisu počeli, Momirović kaže da je sa njihove strane situacija malo kompleksnija i podseća da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponudio da Srbija direktno finansira radove na delu do Bijeljine u vrednosti od 100 miliona evra.

Kada je reč o drugom kraku auto-puta Beograd-Sarajevo, na trasi Požega-Užice-Kotroman-Višegrad-Sarajevo, Momirović kaže da je Srbija u završnoj fazi projektovanja i očekuje da će do sredine leta naša trasa biti isprojektovana, a da će radovi početi do kraja 2022, najkasnije na proleće 2023.

Kada je reč autoputu i brzoj saobraćajnici Ruma-Šabac-Loznica, Momirović kaže da su radovi na auto-putu od Šapca do Rume počeli i da su dobili svoju “zrelu” fazu, dodajući da je na toj deonici most preko Save dug skoro 1.300 metara, da se već vide njegove konture i da se očekuje da će taj projekat biti završen sredinom 2023. godine.

„Što se tiče radova na brzoj saobraćajnici od Loznice do Šapca, dužina tog koridora je 50 kilometara i radovi su počeli na delu od Loznice, ali sada vremenske prilike nisu takve da bi radovi mogli da se odvijaju punim kapacitetom”, rekao je Momirović.

Podseća da su ove godine počeli da se grade Dunavska magistrala, koja će spojiti Požarevac-Veliko Gradište-Golubac, „Auto-put mira“ od Niša do Prištine, kao i Fruškogorski koridor od Rume do Novog Sada.

Momirović je istakao da je Fruškogorski koridor od velikog značaja, jer će zahvaljujući tunelu Iriški venac, sav tranzitni saobraćaj biti izmešten sa Fruške gore.

„Danas tamo prolaze stotine kamiona koji onemogućavaju turistički i ekološki razvoj Fruške gore“, rekao je Momirović.

Još jedan projekat koji će izmestiti tranzitni saobraćaj, ali iz Beograda, jeste obilaznica oko Beograda i Momirović je izrazio nadu da će on biti poslednji ministar koji će se baviti tom obilaznicom.

„Obilaznica oko Beograda je najmučnija tema svakog ministra saobraćaja u poslednjih 30 godina od kada je obilaznica počela da se gradi, do pre nekoliko godina radovi su bili u stagnaciji. Mi smo u aprilu 2021. pustili sektor 4, znači oko osam kilometara, i očekujem da ćemo u februaru ili martu pustiti deo od Straževice do petlje Orlovača, to je još oko šest kilometara”, kaže Momirović.

U tom slučaju, dodaje, ostaje još oko 12 kilometara od Bubanj Potoka i očekuje da će obilaznica kompletno biti završena do kraja 2022. godine.

U okviru Ministarstva sprovodi se projekat “Čista Srbija” koji podrazumeva izgradnju kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a ministar Momirović kaže da je za te projekte planirano ulaganje u narednih pet godina od četiri milijarde evra.

„Za mene je ovaj projekat važniji i od auto-puteva i pruga, jer džabe nam pruge i putevi ako ne ostavimo našoj deci čistu zemlju. Situacija u našoj zemlji nije sjajna i takva je već 60 godina, jer se manje od osam odsto otpadnih voda prerađuje i manje od 40 odsto naše zemlje je prekriveno kanalizacionom infrastrukturom”, ukazao je Momirović.

Plan je, ističe, da 80 odsto naše teritorije u narednih pet godina bude pokriven kvalitetnom infrastukturom i postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, dodajući da su radovi već počeli u oko 25 gradova i opština.

Najavljuje da će tokom 2022. godine radovi na tom projektu biti ubrzani i istakao da su samo budžetska sredstva izdvojena za to oko 250 miliona evra, a kada se tu dodaju još kreditna sredstava očekuje se da će biti investirano još oko 800 miliona evra.

(Tanjug)

