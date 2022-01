Otvaranje deonice Preljina – Pakovraće za mesec dana

BEOGRAD – Deonica Moravskog koridora od Preljine do Pakovraća biće otvorena za mesec dana a možda i pre zavisi od vremena, rekao je danas direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak.

On je za TV Pink on je naveo da je ostalo da se uradi 1,2 kilometara kanala, 1,6 km žičane ograde i popravi asfalt koji mora da bude ravan.

„Sve ćemo da završimo do kraja meseca, ako bude lepo vreme, i pustićemo tu deonicu autoputa“, rekao je on.

Dodao je da na deonici od Pakovraća do Požege koja se radi treba više znanja i bolja organizacija kod kineskih izvođača.

Kako je naveo na toj denioci od 72 kilometra je 50 km mostova i tunela, te da će za njen završetak morati da „juri“ Kineze koji su izvođači.

On je naveo da CIP radi projekat autoputa od Požege do Kotromana.

„Meni je broj 1 da do kraja godine završim obilaznicu oko Beograda. Moramo da jurimo kompaniju Pover Čajna, kolege iz Kine, da završe to do septembra kako ugovor predviđa“, rekao je on.

Rekao je da korona nije problem, jer nema korone napolju a na otvorenom se radi.

Drobnjak je istakao da su putari u Srbiji u pripravnosti za sneg, i dodao da ima mašina i kamiona, te da je obezbeđeno soli, da pada sneg svaki dan.

On je naveo da su Putevi Srbije prošle godine uradili 547 kilometara lokalnih, i 682 kilometra magistralnih i regionalnih puteva.

(Tanjug)

