Otvaranje letnje sezone na Kopaoniku u subotu

Zvanično otvaranje letnje sezone na Kopaoniku počinje u subotu, 22. juna, u 12.00 časova, a na dan otvaranja sezone korišćenje svih sadržaja biće bespaltno za sve posetioce, saopštila su Skijališta Srbije.

Turistima će tokom leta na Kopaoniku biti na raspolaganju elekrični bicikli i staze napravljenje za planinski biciklizam, kao i avantura park, bob na šinama, zip lajn i staza za sankanje u letnjem periodu.

„Sadržaj koji je definitivno najveća aktrakcija u Srbiji i izaziva najveće interesovanje je letnje skijanje. Staza duga preko 900 metara, najduža u Evropi, nalazi se na Kopaoniku i omogućava ljubiteljima skijanja da uživaju u svom omiljenom sportu svih 365 dana u godini“, navodi se u saopštenju.

Skijališta su navela da je novina ovog leta piknik tura subotom, koja uključuje vožnju električnim biciklom, panoramsku vožnju žičarom, obilazak zanimljivih lokacija i ručak u prirodi.

Radno vreme centra tokom leta biće od ponedeljka do četvrtka od 9.00 do 15.00 časova i od petka do nedelje od 10.00 do 17.00 časova.

