Otvoren 12. NLB Organic konkurs, za najbolje održive ideje 2,5 miliona dinara

BEOGRAD – U okviru tradicionalnog, dvanaestog Organic konkursa NLB Komercijalne banke, koji će biti otvoren do 2. maja najbolje projekte proizvodnje, prerade, ali i prodaje organske hrane i proizvoda čeka fond od dva i po miliona dinara, saopštila je ta banka.

Pored glavne nagrade u iznosu od milion dinara za najbolji projekat organske proizvodnje ili prerade, biće dodeljena i tri specijalna priznanja, sa ciljem da se podstakne snažnije uključivanje mladih i žena u održiv način proizvodnje, kao i prodaju organskih proizvoda iz Srbije.

NLB Komercijalna banka će ove godine prvi put sa po 500.000 dinara nagraditi najbolji projekat organske proizvodnje u kategoriji žena, kao i mladih do 40 godina starosti, a istim iznosom stimulisaće i uslužni, odnosno ugostiteljski objekat, restoran, kafić, maloprodajni objekat, hotel i slično, koji u svojoj ponudi ima najmanje jedan proizvod organskog porekla iz Srbije, za koji je potrebno dostaviti sertifikat o poreklu.

Uz njih, pravo učešća imaju svi poljoprivredni proizvođači sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvom, koji su sertifikovani ili su u procesu sertifikacije za organsku proizvodnju, uključujući i proizvođače koji poseduju grupni sertifikat, odnosno ugovor sa organizatorom proizvodnje.

Prijave se mogu dostaviti elektronskim putem na organic@nlbkb.rs sa naznakom „Prijava za 12. Organic konkurs” a više informacija može se naći na sajtu NLB Komercijalne banke, saopštili su iz banke i naveli da ovim konkursom, NLB Komercijalna banka nastavlja da nagrađuje one koji se poljoprivredom bave na teži, ali održiv način, čuvajući resurse i zemlju za buduće generacije i ujedno čuvajući zdravlje svojih korisnika.

Konkurs je samo deo strateškog cilja i misije održivog poslovanja, u okviru koje je NLB Komercijalna banka do sada obezbedila snabdevanje električnom energijom iz potpuno obnovljivih izvora, prešla na bespapirni proces nabavke, i razvoj zelene agende snažno podržala kroz plasman održivih proizvoda, ali i druge društveno odgovorne i već prepoznatljive projekte, poput okvira podrške i stambenih kredita za mlade.

U prethodnih 11 godina na Organic konkursu učestvovalo je 646 projekata iz cele zemlje, od kojih su nagrađene 42 održive ideje sa najvećim potencijalom da doprinesu zdravijoj i održivijoj budućnosti za nas i generacije koje dolaze.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.