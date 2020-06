Otvoren javni poziv: Bespovratno 6 miliona evra za inovacije

BEOGRAD- Domaća preduzeća od danas imaju novu priliku da se prijave na javni poziv Fonda za inovacionu delatnost za bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od šest milona evra.

Javni poziv za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija otvoren je do 31. avgusta 2020. godine u 15 časova, a Fond dodeljuje po pojedinačnom projektu do 80.000 evra za mlada, odnosno do 300.000 evra za već afirmisana preduzeća.

Foto:Tanjug/ilustracija

(Tanjug)

