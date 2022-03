Otvoren novi parking sa 1.500 mesta na aerodromu u Beogradu

BEOGRAD – Na aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu otvoreno je novo parkiralište za automobile sa 1.500 mesta i besplatnim autobuskim prevozom do terminala.

Parking „Tesla“ otvoreno je nedaleko od aerodromskog robnog terminala na putu prema Surčinu u oviru projekta modernizacije aerodroma, saopšteno je iz „Nikole Tesle“.

Cena parkinga iznosi 60 dinara po satu, 600 dinara po danu i 4.000 dinara za jednomesečno parkiranje.

Parking je namenjen putnicima koji planiraju kraći, srednji i duži boravak na aerodromu, a od ukupnog broja parking mesta 798 je predviđeno za putnike.

Preostala parking mesta namenjena su vozilima osoba sa smanjenom pokretljivošću, taksi vozilima, rent-a-car agencijama i vozilima zaposlenih.

Parkiralište je opremljeno LED osvetljenjem, video nadzorom, najmodernijim sistemom kontrole pristupa, a u planu su i parking mesta sa punjačima za električna vozila kao i perionica.

Autobuski transfer do terminala je uključen u cenu parkinga i saobraća na svakih 10 minuta, a u periodu od 17 do pet časova na svakih 20 minuta. Vožnja traje od pet do sedam minuta, navedeno je u saopštenju.

Red vožnje autobusa do terminala dostupan je na linku https://beg.aero/sites/belgrade/files/vinci/news/pdf/tabla_za_red_voznje_final.pdf>.

Ovaj savremeni, zvanični aerodromski parking, izgrađen je na asfaltu, i svojom površinom od 36.400 metara kvadratnih obezbeđuje dodatni kapacitet postojećem parkingu ispred zgrade terminala.

„Imajući u vidu projektovano dugoročno povećanje saobraćaja i radove na uvećanju kapaciteta, cilj je da se u narednom periodu opsluži više putnika i poboljša ukupna pristupačnost, bez uticaja na kvalitet putničkog iskustva“, poručili su iz kompanije.

Takođe, otvaranjem ovog parkinga, dostignuta je još jedna važna prekretnica u celokupnom planu modernizacije aerodroma koji sprovodi kompanije VINCI Airports.

Cilj tekućeg projekta rekonstrukcije i modernizacije aerodroma je da beogradski aerodrom „Nikola Tesla“ postane merilo komfora, efikasnosti, inovativnosti i održivog razvoja, u skladu sa najboljom praksom matične kompanije VINCI Airports koja upravlja 53 aerodroma širom sveta.

Kompanija VINCI Airports, kao vodeći privatni aerodromski operater u svetu, upravlja poslovanjem 53 aerodroma u 12 zemalja Evrope, Azije, Severne i Južne Amerike.

(Tanjug)

