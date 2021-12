Otvorene prijave za Pajonerove godišnje nagrade za preduzetništvo

Tehnološka kompanija za platne transakcije Pajoner (Payoneer) danas je objavila da je otvorila konkurs za godišnje nagrade za preduzetništvo, a rok za prijave je 31. decembar.

Svrha globalnih Pajoner nagarada (Annual Entrepreneurship Awards) je da osnaži preduzetnike da idu korak dalje, kao i da oda priznanje preduzetnicima, koji pokazuju preduzetnički duh, inovativnost i onima koji nastavljaju da menjaju svet.

Pravo učešća imaju i vlasnici preduzeća iz Srbije koja posluju na medjunarodnom tržištu.

Priznanja, ustanovljena pre šest godina, i ovaj put biće dodeljena u pet kategorija –eCommerce Business of the Year za domen eTrgovine, Freelance Business of the Year za ostvareni napredak u biznisu, Disruptor of the Year za iskazanu kreativnost i smelost u biznisu, Socially Responsible Business of the Year za kompaniju ili preduzetnika koji je dao doprinos u razvijanju zajednice i iskazao posvećenost u cilju stvaranja promena na bolje, i glavna nagrada Entrepreneur of the Year, za preduzetnika godine.

„Dodeljivanjem nagrada za preduzetništvo, Pajoner nastoji da oda priznanje pojedincima i kompanijama koji se ne boje izazova, koje na globalnom nivou postavljaju nove standarde i svakoga dana pomeraju granice. Želimo da nagradimo biznise koji menjaju svet, ali i da podstaknemo i ohrabrimo druge da krenu tim putem“, rekao jedirektor poslovnog razvoja Pajonera za tržišta Zapadnog Balkana Nikola Mehandžić.

Istakao je da mu je drago da je prošle godine jedna od nagrada otišla u ruke srpskoj kompaniji, što govori o kompetencijama i potencijalu koje domaće tržište ima.

Prošle godine za Pajoner nagrade prijavilo se više od 3.500 preduzetnika iz 129 zemalja. Prvi put nagrada je dodeljena kompaniji iz Srbije, što potvrdjuje da njeni preduzetnici idu u korak sa globalnim, a Srbija zauzima značajno mesto na mapi globalnog tržišta, navodi se u kompanijskom saopštenju.

Vuk Stojković, jedan od prošlogodišnjih dobitnika Pajoner nagrade za preduzetništvo, rekao je da mu je to priznanje donelo osećaj da to što radi „nije tek nešto što se dešava svima, već nešto što prepoznaju i drugi“.

„Dalo mi je snagu da se u potpunosti posvetim razvoju kompanije na više frontova, a ovo je bilo vidljivo i kod ostatka tima. Na poslovnom planu, donelo nam je kredibilitet, koji je preko potreban svakoj mladoj kompaniji, i najviše nam je pomoglo prilikom zapošljavanja novih članova tima“, kazao je Stojković, vlasnik kompanije Totema koja se bavi pružanjem usluga marketinga i rekrutinga na globalnom nivou.

Svake godine, pet preduzetnika osvaja prestižnu titulu i priliku da budu predstavljeni na Pajoner veb (web) stranici i blogu kako bi predstavili svoje poslovanje i ispričali svoju priču.

Pajoner svakom biznisu, na bilo kom tržištu, obezbedjuje tehnologiju, veze i samopouzdanje da učestvuje i raste u novoj globalnoj ekonomiji.

(Beta)

