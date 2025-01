Pajić (Naše mleko): Protesti i podrška studentima do smene Vučevića i Martinovića

Predsednik udruženja „Naše mleko“ poljoprivrednik Milan Pajić iz Bogatića izjavio je danas da će poljoprivredni proizvođači, nezadovoljni politikom prema poljoprivredi, protestovati dok ne budu smenjeni premijer Miloš Vučević, ministar poljoprivrede Aleksandar Martinović i predsednik skupštinskog Odbora za poljoprivredu Marijan Rističević, a da će podržavati studente sve dok bude trebalo.

On je za Betu rekao da će to udruženje sutra protestovati od 8.30 u Bogatiću iako to nije bio plan, ali je nezadovoljstvo kulminiralo pozivom policije da se dva člana udruženja, Pajić i Dragan Erdevički optuže za krivično delo „izazivanja opasne radnje, opasnim sredstvima“ i sutra će dati izjave.

To udruženje je protekle nedelje protestovalo dva sata, blokadom saobraćaja traktorima prema Pavlovića mostu i graničnom prelazu prema Republici Srpskoj zbog neispunjenja zahteva o isplati subvencija i umanjenja iznosa, kao i zbog ukupne politike prema poljoprivredi.

„Optuživali su nas da lažemo, krademo, a sada i krivično. Torturi prema poljoprivrednicima nema kraja, mi protestujemo i taržimo smene Vučevića, Martinovića, Rističevića, jer nam ne treba nesposoban ministar i Ministarstvo i čelni čovek Vlade koji je dužan da zna šta mu rade ministri i predsednik Odbora za poljoprivredu“, rekao je Pajić.

Dodao je da su ta uduženja dala „otkaz“ Martinoviću još u julu prošle godine kada je rekao da se zalaže da se poljoprivredno zemljište ustupi za potrebe rudnika litijuma kod Loznice i na taj način prisilno iseli stanovništvo zbog zagađenja životne sredine.,

„Ministar, koji se zalaže da se poljoprivredno zemljište koristi za rudnik litijuma i raseli nas, nije naš ministar. On pokušava da nas, zbog kritike njegovog rada i protesta ucenjuje, stavljanjem naših domaćinstava u pasivan status i na nas šalje policiju i službenike Bezbednosno-informativne agencije (BIA) da nas kažnjavaju i maltretiraju“, rekao je Pajić.

Naveo je da je njega nedavno presrela policija, po nečijem nalogu iz vlasti, pretresla automobil i uzela farbu koju je kupio za potrebe domaćinstva.

„Optužili su me da sam ukrao farbu, jer je navodno nestala neka farba u Šapcu, uzeli je i napisali prijavu da se javim u policijsku stanicu. Pošto sam imao račun od kupovine, vratili su mi farbu bez izvinjenja za maltretiranje“, rekao je Pajić.

Istakao je da nema kraja pritiscima i nasilju prema njemu i poljoprivrednicima koji kritikuju politiku prema poljoprivredi i od kojih se traži da naprave septičke jame po evropskim standardima od 15.000 evra, iako takve retko ko ima u Srbiji.

Naveo je da su pre dva meseca pokušali da ga kazne i poslali inspekciju, ali da pošteno radi svoj posao i da nisu mogli da nađu ništa neispravno u dokumentaciji, pa su tražili originalni ugovor sa klanicom kojoj je predao stoku, iako je imao kopiju tog ugovora, koji je zadržala klanica.

„Ipak su me kaznili, stavljanjem domaćinstva u pasivan status. Nisu napisali razlog kažnjavanja, sve što su tražili od dokumentacije dao sam, ali nije vredelo, ukinuli su pravo na subvencije, a da mi nije bilo jasno zbog čega“, rekao je Pajić.

Martinović, kako je rekao, pokušava da ucenjuje poljoprivrednike i da zbog takvog nasilja prema poljoprivednicima koji kritikuju politiku prema poljoprivrednim proizvođačima, sa njim, Vučevićem i Rističevićem nema razgovora.

„Oni moraju da odu zajedno sa službenicima. Tražimo da vlast proveri šta su radili u Ministarstvu poljoprivrede, kao što su oni nama poslali inspekciju da proverava naš rad. Oni su tražili od pojedinih poljoprivrednika izgradnju septičkih jama od 15.000 evra po evropskim standardima, iako takve retko ko ima u Srbiji. Tako im se može. Napišu rešenja za pasivan status, pa kad to izazove bunt oni ih ponište i tako se igraju sa nama“, rekao je Pajić

Dodao je da „ovo stanje jednom treba da se privede kraju i da se utvrdi šta je ko uzeo i gde bi trebalo da završi“.

Istakao je da poljoprivredne proizvođače do sada nijedna vlast kao aktuelna nije maltretirala, a da se dešavalo da subvencije kasne, ali da pritisaka i ucena nije bilo.

Poljoprivrednik, prema njegovim rečima, ne može ni da pomisli da može u ovom vremenu da doživi da ga maltretiraju službenici Bezbednosno-informativne agencije (BIA).

„Radim svoj posao, a oni me stalno prate, na ulici ili kada prolaze pored dvorišta usporavaju automobil i gledaju u dvorište. Non-stop sam pod prismotrom, mislim da mi i telefon prisluškuju. Oni su me zvali i telefonom da mi saopšte, kako su rekli, radosnu vest da mi je ukinut pasivan status domaćinstva“, rekao je Pajić.

Zahtevi poljoprivrednika su, kako je naveo, na protestima još u maju prošle godine bili da se uredi berza, što nije učinjeno, zatim reši problem ogromnih dugova za neplaćeno socijalno i penziono osiguranje koje imaju mnogi poljoprivrednici jer ne mogu da ih plate od malih prihoda od poljoprivrede, pa su kamate dostigle polovinu dugova.

On je rekao da su sada i jedva isplaćene, krajem prošle godine, umanjene subvencije po hektaru i za seme, „poništene“ jer je Martinović rekao da mora da pomogne klaničarima i prerađivačima i dozvolio uvoz mleka i mesa što je oborilo cene domaćim proizvođačima mesa i mleka.

Kilogram svinjskog mesa od tovljenika, prema njegovim rečima sada košta 160 dinara, a prošle godine cena je bila 300 dinara, dok je cena mleka manja od pet do 12 dinara po litru u odnosu na prošlogodišnju.

„Sve je poskupelo, nešto čak i 20-30 odsto, a naši proizvodi su sve jeftiniji. Poljoprivreda će brzo biti potpuno uništena, pa neka država uvozi sve“, dodao je Pajić.

(Beta)

