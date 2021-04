Pandemija promenila navike potrošača, kupuju samo neophodno

BEOGRAD – Većina potrošača je na okolnosti izazvane pandemijom reagovala instinktivno i usmerila se na kupovinu samo onoga što im je neophodno, izjavio je generalni direktor Atlantic Brands i član UO Srpske asocijacije menadžera (SAM) Dragomir Kostić.

On je u okviru Ask an Expert formata SAM, na kome se razgovaralo o tome kakvi su nam životi danas, kakvi nas izazovi očekuju zbog pandemije i kako održati poslovanje u narednom periodu, naveo da je na primer drastično pala i kupovina čokoladica koja se tek sada vraća, dok raste kupovina vitamina i minerala.

Prema njegovim rečima, zbog okolnosti u kojima živimo u doba pandemije, oko 73 odsto potrošača kaže da oseća neki oblik depresije i brigu za svakodnevni život, pri čemu se smanjuje čak i broj odlazaka u prodavnicu, što je nekada bio način socijalizacije.

Ocenio je da je kovid promenio i odnos prema zajedništvu.

„Nekada smo bili svi za globalizaciju, a onda se desio kovid, kada se svako zajedništvo i zajedništvo Evropske unije, raspalo. Nađačalo ga je lokalno, lično“, istakao je Kostić.

Govoreći o tome kako će se raditi ubuduće, ukazao je da će uslovi, pa u skladu sa njima i ponašanje, biti drugačiji.

Tako će, naveo je, turizam verovatno morati da obezbedi ponudu za manje gostiju, uz više bezbednosti dok će ugostitelji morati da se preusmere na uslugu na otvorenom.

(Tanjug)

