Panel: Bez pomoći Vlade srpski privrednici ne mogu na teško kinesko tržište

Učesnici panela „Inicijativa Pojas i put: rezultati i perspektive“ ocenili su danas u Beogradu da iako je prošle godine zabeležen najveći skok srpskog izvoza u Kinu, Srbija uglavnom izvozi sirovine, a ne proizvode sa visokom dodatom vrednošću.

„Povećao se značajno izvoz neobradjenog bakra. Zidjin je 2021. godine izvozio preradjeni bakar, medjutim potrebe kineskog tržišta za bakrom su tolike da ne može da se sačeka da se taj bakar obradi u Srbiji. Tu je naš problem. Izvozimo sirovine, a ne proizvode sa visokom dodatom vrednošću. To bi bila sugestija za Vladu Srbije i za sporazum (o spoljnoj trgovini sa Kinom) za koji se nadam da će se napraviti tako da omogući institucionalnu podršku srpskim privrednicima da izadju na kinesko tržište, jer bez pomoći Vlade to nije moguće, jer je kinesko tržište jedno od najtežih na svetu“, izjavila je naučna saradnica u Institutu za medjunarodnu politiku i privredu Katarina Zakić.

Odnosi sa Kinom pre 2009. godine na ekonomskom nivou bili su vrlo skromni, istakla je i dodala da je od 2017. godine primetan aktivniji izvoz iz Srbije, a 2019. i 2020. je zabeležen nagli skok.

„Jedino što smo imali (pre 2009.) je ogroman deficit sa Kinom, ogroman uvoz, jako mali izvoz. Najveći skok je ubedljivo prošle godine, skoro milijardu američkih dolara. Ovako veliki skok je ostvaren upravo kineskoj kompaniji, a ne srpskim kompanijama“, rekla je.

Istakla je da je ulaganje Kine u auto industriju u Srbiji posebno važno sada kada je pauzirana proizvodnja Fijata u Kragujevcu, kako bi ljudi koji su ostali bez posla mogli da nastave da rade u svojoj oblasti.

Načelnica Odeljenja za Aziju i Okeaniju Ministarstva spoljnih poslova Srbije Irena Šarac istakla je da je Kina u Srbiji visoko pozicionirana kada je u pitanju ekonomska saradnja i da je u 2021. godini srpski izvoz dostigao „istorijski maskimum“.

„Ideja je da se sporazum o spoljnoj trgovini sa Kinom potpiše do kraja godine, to je dosta ambiciozno, ali izuzetno važno. On će doneti velike potencijale za saradnju i unapredjenje odnosa u mnogim oblastima“, rekla je Šarac i dodala da je Kina drugi najveći strani investitor u Srbiji i prvi partner u uvozu robe i peti u izvozu.

Direktor Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Kinom i Rusijom Nedeljko Tenjović izjavio je da je zajednička realizacija inicijative Pojas i put doprinela da veze Srbije i Kine postanu čvrste i iskrene.

„Za Srbiju je značilo da ostvari brojne ekonomske ciljeve, bolje se pozicionira u regionalnim i sveobuhvatnim medjunarodnim odnosima kao i za privrednu, infrastrukturnu, energetsku, naučnu saradnju. Srbija je posebno važan i pouzdan partner Kine i ovom delu Evrope i sveta“, izjavio je on na otvaranju foruma „Doprinos Pojasa i puta unapredjenju medjudržavnih odnosa sa posebnim osvrtom na odnose Kine i Srbije“.

Tenjović je istakao da će u budućnosti potpisivanje sporazuma o spoljnoj trgovini sa Kinom biti od posebnog značaja za unapredjenje odnosa.

„Vremenom su se odnosi dve države podigli na najviši nivo. Prema kriterijumima ukupne robne rauzmene kao i vrednosti našeg izvoza i uvoza u Srbiji su najveći kineski investitori kompanije Zidjin i Hestil“, rekao je on i dodao da one danas najviše doprinose rastu BDP-a Srbije.

Direktor Instituta za medjunarodnu politiku i privredu Branislav Djordjević je istakao da se u svetu dešavaju tektonske promene i da ceo svet čeka rezultate zasedanja kongresa Komunističke partije Kine.

„Nepredvidivo je šta će biti u budućnosti, moje prognoze nisu baš optimistočne“, ocenio je Djordjević.

(Beta)

