Panel KBF: Srbija obiluje lepotama ali i kesama u zaštićenim zonama

KOPAONIK – Za dodatni razvoj turizma u Srbiji potrebno je rebrendirati potencijale i staviti akcenat na održivi razvoj, ocenili su međunarodni učesnici panela „Turizam uticaj na imidž i atraktivnost Srbije i zapadnog Balkana u očima investitora“, održanom na 30. jubilarnom Kopaonik biznis forumu.

Oni su, me]utim, upozorili na smeće u zaštićenim zonama koje kod svakog turiste kvari utisak o jednoj zemlji.

„Srbija mora da rebrendira svoje destinacije kroz održivost i da integriše druge ponude koje treba da obiluju održivoću. Neohodno je povezati kulturu, gastronomiju, rakiju koja je otrkovenje za putnike …“, rekla je profesorka sa Univerziteta Južna Florida Bruk Hansen na panelu na kojem su govorili i direktori nekih od velikih svetskih hotelskih lanaca kao što su Kempinski, Ac cor i Marriott.

Hansen je naglasila da je važno da se zna da je za turizam važna cikrularna ekonomija.

Kao pozitivan primer navela je upravo rakiju koju je Unesko uvrstio na listu nematerijalnog nasleđa koje pripada celom čovečanstvu, a ljudi je prave u dvorištima čime voću daju dodatnu vrednost.

Prema njenim rečima, uz to što je potrebno promovisati gastronomiju, a sa čim se slaže i golobalna asocijacija gastronoma, važno je brendirati i jedinstveno kulturno nasleđe kao što je Lepenski vir i akcenat upravo staviti i na izgradnju kulturnog brenda Srbija.

„Imate reke, planine, prirodu … ali tu postoje preoblemi, kao i u samom parku u kojem se sada nalazimo“, rekla je profesorka i dodala da je oduševljena mogućnostima Ade ciganlije koja mora biti integrisana u turistički ponudu, ali uz promociju platforme održivog razvoja.

Potrebno je, smatra i pozitivno izveštavanje o ciljevima održivog razvoja kao što je to učinio Palau i postao globalno bitna destinacija.

Ako to uspete uskočićete u voz i nećete zakasniti na žurku kakvu želite, rekla je ona.

Direktor razvoja za Jugoističnu Evropu u Meriot Internešnel Silvlija Lovreta upozorila je da se razvoj turizma ne može očekivatgi sve dok su naše reke pokrivene smećem i plastikom.

„Naši gosti ostaju zgroženi smećem u zaštićenim sredinama“, rekla je ona i naglsila da je upravo turizam taj koji pokreće čitav niz vrednosti, ali da mora da objedini sve interesne subjekte jedne turističke destinacije.

Prema njenim rečima, Srbija još nije prepoznala turizam kao važnu razvojnu polugu koja pored direktnog uticaja na privredu može da ima uticaj i na tržišnu afirmaciju lokalnih proizovda čime dovodi do porasta blagostanja.

„Nijedna druga industrija nema tu moć da objedini i izgradi celokupan lanac vrednosti od saobraćajnica i infrastrukture do trgovine i zanatstva“, rekla je ona.

Predsednik i direktor razvoja u Akor Istern Jurop Frenk Raul, uz ocenu da se nijedna industrija nije oporavila kao njihova nakon pandemije, i to da vidi mnogo šansi u oblasti turizma, nagalsio je da je potrebno refokusiranje na izgradnju novih konkretnih sadržaja i nečega što će stvarti dodatnu vrednost, jer je to pravi način da se privuku novi turisti.

Imate neverovatan prozivod, pirodu, sjajna pića, … Beograd je super grad, rekao je Raul i naglasio da je za turizam važan i odnos prema zajednici, ali i da se pomiri finansijski i ekonomski faktor.

Generalni direktor Kempinski Hotel Adriatik Željko Stašević govorio je o značaju dolaska globalno prepoznatljivih hotela u neku novu sredinu kao i prestižnih klijenata koje oni imaju, o njihovom velikom pozitivnom uticaju na tržište, na živote ljudi koji žive u okolini, na cene stanova, na rast ponude i kvaliteta robe u tom kraju …

Utičemo i na razmišljanje ljudi, neki ne vide smeće, kese i plastiku, ali zajednički činimo da se takva slika promeni i da se problemi reše, rekao je on.

Na skupu je govorio i državni sekretar Ministarstva turizma i omladine Uroš Kandić, koji je u uvodnom delu podsetio na rezulate ostvarene u oblasti turizma u Srbiji nakon pandemije, na ciljeve da se u zemlji zadrže domaći turisti, ali i da se broj onih iz inostranstva podigne na 50 odsto.

„Očekujemo da ova godina bude godina velikog povratka kineskih tursta, a naredna godina, godina novih rekorda“, rekao je Kandić i posetio da će tome doprineti i direktni letovi do dva grada u Kini kao i da će dolazak turista iz SAD olakšati i nova linija do Čikaga planirana za maj.

Važni su nam i turisti iz Nemačke, Turske i Rusije i kao i mnogo drugi novi koje ćemo motivisati da posete Srbiju, rekao je Kandić i dodao da je cilj i da se poveća broj gostiju iz regiona.

(Tanjug)

