Pastor: Srbija drži cenu energenata pod kontrolom

SUBOTICA – Dok skaču cene energenata u čitavoj Evropi, u Mađarskoj i Srbiji je njihova cena niska, što ne znači samo energetsku sigurnost, već i socijalnu, rekao je danas predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor.

Govoreći u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija, Pastor je rekao da je energetska kriza u čitavoj zapadnoj Evropi, gde su cene skocile na do sada neviđeni nivo, što, ističe, sve značajno utiče na porodične budžete.

„U suprotnosti sa tim, cena energenata u Mađarskoj i Srbiji je u evropskim okvirima na niskom nivou, što ima ne samo uticaja na energetsku stabilnost već i na socijalne prilike“, rekao je Pastor.

Ističe da otvaranje gasovoda koji se dogodio pre nekoliko dana predstavlja dodatnu sigurnost, a to, dodaje, za Vojvodinu i čitavu Srbiju znači da intenzivnije mogu da pristupe izgradnji sekundarne gasovodne mreže i snabdevanju građana gasom.

Prema njegovoj oceni, u izgradnji sekundarne gasovodne mreže naša zemlja poslednjih decenija značajno zaostaje za susednom Mađarskom ili za zemljama nekadašnjeg Istocnog bloka.

„Ovo je prilika da sada to nadoknadimo, jer to znači udobnost za domaćinstva i porodice, sigurnost u snabdevanju i iz tog ugla veoma je važno. Uloga Srbije u snabdevanju gasom bila je gotovo ravna nuli, i Srbija je do sada gas dobijala sa severa. Sada je jedan od pravaca snabdevanja gasa za čitavu Evropu gasovod koji je ovde izgrađen“, ukazao je Pastor.

To, dodaje, više nije samo pitanje snabdevanja gasom, već i strateško pitanje i pitanje prihoda, pošto onaj koji isporučuje gas, koji obezbeđuje da gas stigne od tačke A do tačke B, taj ima pravo da uračuna i nadoknadu za transport.

„Obračunavanje ove nadoknade za transport između ostalih sada uključuje i Srbiju, i tu je reč o veoma velikim količinama“, rekao je Pastor.

Naveo je da se, koliko mu je poznato, samo u pravcu Mađarske isporučuje 3,5 milijarde kubnih metara gasa koji će tokom jedne godine proteći ovim gasovodom, ne samo za snabdevanje našeg severnog suseda, već i šireg prostora.

Istakao je da su upravo ulaganja države u gasovod, u elektroenergetski sistem i rudarstvo od strateške važnosti, jer, dodaje, stvaraju mogućnosti da država može da ostvari svoj uticaj na fomiranje cena energenata, te da ne zavise od volje privatnih kompanija.

Pastor je odgovarao i na druga aktuelna pitanja, a jedno od njih je epidemiloška situacija, i kazao da nema novih pooštravanja mera.

„Jedini način da izađemo iz epidemije je da svi prime vakcinu i nikakve mere i zasedanja Kriznog štaba neće pomoći dok imamo više od 40 odsto populacije koja se nije vakcinisala. Dokle god je taj procenat tako visok, nećemo pobediti virus“, rekao je Pastor.

On je ponovio da vakcina ima dovoljno, da je moguće izabrati proizvođača, kao i da nema stajanja u redu, niti potrebe za zakazivanjem termina.

Pastor kaže i da smatra da Srbija ne ide u pravcu uvodenja kovid propusnica.

