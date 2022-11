Pekarima produžen rok za kupovinu brašna iz robnih rezervi do 29. novembra

Prijavljivanje proizvođača hleba za kupovinu brašna tipa „T-500“ po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi je produženo i traje do 29. novembra, objavilo je danas Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine (MUST).

Iz MUST napominju da proizvođači koji su se već prijavili na poziv od 14. novembra i dali podatke za period do 6. decembra, mogu nabaviti dopune potrebnih količine brašna za period od 7. decembra ove do 9. februara 2023. godine.

(Tanjug)

