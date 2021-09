Peskov: Gasprom spreman da poveća isporuke gasa Evropi

MOSKVA – Ruski energetski gigant Gasprom spreman je da poveća isporuke prirodnog gasa Evropi, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je rekao da je Gasprom zainteresovan da sklopi više ugovora o snabdevanju gasom, javio je Interfaks, preneo je Rojters.

Peskov je govorio o niskom nivou gasa u skladštima širom Evrope.

„Da li je moguće dobiti više gasa od Gasproma i ubaciti ga tamo? Moguće je. Gasprom je spreman. Štaviše, već je pokrio sve dodatne zahteve“, rekao je on.

Međunarodna energetska agencija (IEA) i neki poslanici u Evropskom parlamentu optužili su ruskog gasnog giganta Gasprom da ne čini dovoljno da poveća isporuke gasa u Evropu, gde su njegove cene porasle.

Peskov je ponovio da Gasprom ispunjava sve obaveze vezane za isporuku gasa.

„Da li je Gasprom spreman za više, za potpisivanje više ugovora? Gasprom je zainteresovan za to. To je zato što su naši potrošači u Evropi naši glavni partneri“, rekao je on.

Referentna cena evropskog gasa porasla je više od 250 odsto ove godine, što je izazvalo povećanje cena električne energije i uticaja na industriju koja se oslanja na gas za svoju proizvodnju, poput postrojenja za proizvodnju đubriva.

(Tanjug)

