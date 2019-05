Petrović: Ekonomski rast uz veća izdvajanja za investicije

BEOGRAD – Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović rekao je da će opadajući javni dug u osnovi značiti i manje kamatne stope kako za državu tako i za privatni sektor, a to povlači brži privredni rast.

„Ako se i dalje nastavi politika veoma niskog deficita, defakto uravnoteženog budžeta što i jeste najavljena politika vlade, taj opadajući javni dug u osnovi će značiti i manje kamatne stope kako za državu, tako i za privatni sektor – a to onda i znači brži privredni rast“, rekao je Petrović za RTS.

Jednim delom se to već dešava i kamatne stope se smanjuju ali indikator je da mi imamo još prostora i potrebe da idemo dalje, dodaje on.

Procena da će srpska ekonomija u naredne četiri godine porasti za 20 odsto, realna je ukoliko bi u međuvremenu izdvajanja za investicije iz BDP-a sa sadašnjih 18 dostigla 23 procenta, ocenjuje Petrović.

On je potvrdio da je i njegov utisak da je posle ove posete MMF-a u završnim izjavama bilo najviše saglasja između predstavnika misije, Vlade i stavova Fiskalnog saveta o životnim pitanjima.

„Definitivno, samom činjenicom da je usvojeno to da se uvede indeksacija penzija, druga stvar, mi smo još ranije a posebno kad je pripreman budžet za 2019. ukazivali da zabrana zapošljavanja u državnom sektoru postaje kontraproduktivna mi sugerišemo da se uporedo radi i analiza stvarnih potreba za kadrovima u pojedinim delovima – negde su viškovi negde manjkovi. Ima još jedna stvar koja nije možda toliko zapaženo prošla, gde postoji velika saglasnost sa Fiskalnim savetom – a to je ponovno uvođenje fiskalnih pravila“, rekao je on.

Petrović kaže da je za njega iznenađenje odlaganje reforme plata u javnom sektoru za sredinu iduće godine jer to znači odlaganje za 2021. jer se ne mogu urediti platni razredi bez promene budžeta.

