Petrović: Odluka Prištine svakako pogađa AmĆam

BEOGRAD – Odluka Prištine da proširi namete od 100 odsto i na robu stranih kompanija koje imaju svoje proizvodne pogone u centralnoj Srbiji, svakako pogađa Americku privrednu komoru, izjavio je danas Zoran Petrović, predsednik UO Američke privredne komore (AmĆam).

On je naveo da Američku privrednu komoru čini 200 kompanija, od kojih su trećina americke, trećina multinacionalne evropske kompanije, trećina najbolje srpske kompanije.

„U meri u kojoj izvoze u region i Evropu, izvoze proporcionalno manje i na Kosovo, i to će imati uticaj. Ne bih sad o tome u kojoj meri će to uticati na prihode. To neće uticati na to da drastično ugrozi poslovanje ili opstanak tih kompanija, ali će imati negativan uticaj“, rekao je Petrović za RTS.

Mediji prenose da je kosovskii premijer Ramuš Haradinaj pitao ministra trgovine da li će takva odluka ugroziti odnose s tim brendovima, na šta mu je on odgovorio da je dogovoreno da do kosovskog tržišta roba dolazi iz pogona koji su u drugim zemljama.

Petrović je na toratko odgovara da nema takvu vrstu informacije.

(Tanjug)